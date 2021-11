Bariumusicale - I Vaskomodi

Per i fans di VASCO ROSSI questo è un appuntamento da non perdere. I Vaskomodi, una band di professionisti che collaborano tuttora anche con gli attuali musicisti di Vasco e mira a curare l'aspetto musicale producendo fedelmente i suoni della band di Vasco.

Un percorso fra le più belle canzoni del mitico Vasco per cantarle tutti insieme dall'inizio alla fine.

Cristian Ranieri voce

Michele Mascis Chitarra ritmica e cori

Francesco Valente chitarra solista

Maurilio Mimmi basso

Salvatore di sabato batteria

Maurizio Pignatelli piano e tastiere



POSTO IN POLTRONA E PANZEROTTO € 15 (obbligo di green pass)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...