Bariumusicale - Quartetto Dotti

Un vero viaggio tra le canzoni senza tempo, per riscoprire melodie presenti nella nostra memoria, che ci riportano al ricordo dei nostri genitori e nonni che ne accennavano i motivi in radio, cantandoli e fischiettandoli in momenti di spensieratezza.

Nel corso del concerto vengono raccontati alcuni aspetti connessi al difficile contesto storico in cui quei brani vedevano la luce, con testi che riflettevano messaggi di rinascita intellettuale, speranza, maggiore libertà di espressione, lasciando alle spalle le devastazioni della seconda guerra mondiale.

Il filo conduttore del repertorio unisce diverse culture musicali legate a sonorità tradizionali, come il tango argentino, la musica cubana, caraibica, il jazz afro-americano e la canzone italiana.

Piero Dotti: voce, percussioni

Paolo Luiso: pianoforte, cori

Francesco Cinquepalmi: contrabbasso, cori

Cesare Pastanella: percussioni, cori

- Costo 15 € Posto riservato in poltrona e panzerotto.

