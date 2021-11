Bariumusicale - tributo a Lucio Dalla

Per i fans di LUCIO DALLA questo è un appuntamento da non perdere. "E DALL", una band di musicisti professionisti che propongono un progetto musicale nato ben prima della morte di Lucio, infatti interpretano le più intense composizioni di Lucio,

prese per la gran parte dal suo repertorio cantautorale (1972-1993); spogliando i brani del contesto musicale di partenza e ripensandoli attraverso connotazioni diverse, legate al gusto degli esecutori; bossa, jazz, reggae blues e cantautorato, con cui si mescolano. VI ASPETTIAMO PER CANTERLE INSIEME A VOI.

Gianni Quadrelli (chitarre)

Pier Dragone (voce e chitarra)

Antonello Nitti (basso)

Alex Morelli (batteria)



POSTO IN POLTRONA E PANZEROTTO € 15 (obbligo di green pass)