A Putignano il concerto del compositore, pianista e arrangiatore tarantino Fabio Barnaba

Venerdì 22 luglio in Piazza Plebiscito a Putignano, grazie alla sinergia tra gli operatori commerciali, sarà proposto il concerto del compositore, pianista e arrangiatore tarantino Fabio Barnaba.

Approfittando dell’inaugurazione di un nuovo progetto ideato da due imprenditori locali, alcune attività del centro storico hanno scelto di fare rete e inserire un’ulteriore proposta artistica all’interno del fitto calendario di appuntamenti proposti durante l’estate a Putignano, per richiamare turisti e offrire a tutti cittadini e non, una serata di musica e spettacolo, gratuita.

“Atlantide live”, spettacolo musicale di Barnaba ben rientra in questo contesto. Durante la performance, che si terrà sul sagrato della chiesa madre San Pietro, saranno proposti i brani dell’omonimo album pubblicato lo scorso ottobre con la Stranamente Music di Rosario Sportelli. Questo lavoro è un viaggio che conduce l’ascoltatore alla scoperta di sonorità acustiche minimali contaminate da suoni elettronici, da intrecci e contrappunti orchestrali. Il processo creativo si basa sulla ricerca introspettiva di un luogo felice, prospero di idee e di vita non ancora consumata dalla frenetica condizione umana, come si evince dalla dolcezza del brano “Martina”, scritto per la nascita della nipotina.

Avvicinatosi alla musica in tenera età, Fabio Barnaba si è diplomato in Pianoforte all’Istituto Musicale “G. Paisiello” di Taranto e in Composizione tradizionale al Conservatorio di “S. Cecilia” di Roma. Proprio qui, tra le numerose attività di specializzazione, ha seguito i Masterclass in Musica da Film con il premio Oscar Nicola Piovani e il premio Oscar Luis Bacalov. Negli anni ha collaborato con molti artisti tra i quali Nek, Tiromancino, la band belga Hooverphonic, nota in tutto il mondo, Francesco Gabbani per cui ha scritto gli archi del brano “Occidentalis Karma” vincitore del Festival di Sanremo nel 2017, gli Stadio con cui ha collaborato al brano “Un giorno mi dirai” vincitore del festival di Sanremo nel 2016 e altri ancora.

Atlantide live – Piazza Plebiscito – Putignano (Ba)

Infoline: 0804039873

Inizio concerto: 21.00