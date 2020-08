Baroque Extravaganza: Benedetto Boccuzzi piano recital a palazzo Pesce

Sabato 28 novembre 2020 alle 20.30 a Palazzo Pesce è protagonista la “Baroque Extravaganza”, recital per pianoforte di Benedetto Boccuzzi con musiche di Johann Sebastian Bach, Claude-Bènigne Balbastre, Jean-Philippe Rameau e Domenico Scarlatti.



Un concerto in Puglia che elogia il ritmo pulsante e vitale della musica del Settecento: l’ascoltatore sarà vorticosamente condotto attraverso diversi ‘affetti’ o sentimenti, da quelli più oscuri e gravi a quelli più frivoli e brillanti. Nella prima metà del programma “Aria variata (alla maniera italiana)” BWV 989 di Johann Sebastian Bach, un brano giovanile del 1709 in cui a un tema concepito a mo’ di severo corale seguono dieci estrose variazioni, e un estratto – Allemanda, Sarabanda e la celebre Gavotta variata – dalla “Suite in la minore” del 1728 di Jean-Philippe Rameau; mentre la seconda metà del programma si apre con tre fantasiosi “Pieces de Clavecin” del 1759 di Claude-Bénigne Balbastre e si conclude con una selezione di cinque “Sonate” di Domenico Scarlatti. Pagine ricercate e accostate dalla sensibilità artistica di Benedetto Boccuzzi, eclettico e appassionato pianista e compositore, un repertorio che spazia dalle pagine antiche di Girolamo Frescobaldi e Henry Purcell alle composizioni di musicisti viventi, una carriera che lo vede esibirsi in tutta Europa come pianista, clavicembalista e continuista e con due ensemble di musica contemporanea – Zahir Ensemble a Siviglia e Teatro Lirico Sperimentale a Spoleto –, e numerose composizioni debuttate in Italia, Spagna e Romania.



Una serata fatta di luci, ombre e contrasti creati per esaltare e omaggiare l’elegante varietà espressiva della musica barocca.



Per info sulle misure da adottare e modalità acquisto biglietti consultare il sito.