Lo spettacolo Bartolomeo & Cioppina della Compagnia Diaghilev in scena al Teatro Casa di Pulcinella

lo spettacolo Bartolomeo & Cioppina della Compagnia Diaghilev scritto, diretto e interpretato da Carmine Basile e Deianira Dragone.

I due artisti hanno iniziato a lavorare vent’anni fa a questo progetto, che dal 1999 portano in giro nelle piazze, nelle scuole e nei teatri.

Deianira Dragone, ovvero Cioppina, e Carmine Basile, Bartolomeo, iniziano a lavorare a questo progetto nel 1999, e da allora lo portano in giro nelle piazze, nelle scuole e nei teatri. Gli spettatori incontreranno il grande giocoliere equilibrista Bartolomeo, un clown bianco esigente e raffinato che desidera mostrare al pubblico le sue abilità ma che sarà ostacolato in continuazione dai pasticci della sua giovane assistente Cioppina, un clown rosso frizzante e poetico. Lo spettacolo oltre ad essere una dimostrazione di abilità nelle arti circensi (i due si cimentano con palle, birilli, monociclo, sfera di equilibrio, etc.), è una ricerca nel delicato mondo del clown, con le sue conquiste, i suoi errori e la sua instancabile voglia di giocare.

Info: Tel 080 5344660 botteghino@casadipulcinella.it

Biglietti: intero € 8,00 – ridotto € 6,00 per gruppi di 5 spettatori

Prevendite: Circuito Vivaticket e biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì ore 10-13 , sabato e domenica ore 10-12.30

Ingresso gratuito per bambini fino a 3 anni non compiuti