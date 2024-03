La tiktoker Aurora Baruto a Molfetta

Aurora Baruto, tra le più amate influencer italiane, sarà ospite del Gran Shopping Molfetta mercoledì 13 marzo a partire dalle 18, in piazza Ottagono. Grande è l’attesa per una delle creator più apprezzate sui social che vanta 4,4 milioni di follower su TikTok e 1,3 milioni su Instagram, seguita soprattutto per i suoi consigli su make-up, viaggi e outfit e di recente anche per una sua linea di abbigliamento. Aurora arriva da una delle più famose strutture per influencer, la Stardust house, che ha accompagnato diversi ragazzi attraverso corsi e lezioni a metà strada tra reality e talent, per preparare i creator nel gestire al meglio le proprie pagine.

L’evento, libero e gratuito, darà la possibilità di incontrare da vicino una delle beniamine più amate dai giovani, parlare con loro e scattare un selfie.