“Basilicata free to move”, in piazza del Ferrarese tre giorni di concerti, spettacoli teatrali e laboratori per scoprire le bellezze della Basilicata

Tre giorni per scoprire le bellezze della Basilicata. Dal 29 aprile al primo maggio in piazza del Ferrarese si terranno concerti, spettacoli teatrali e laboratori dedicati alla scoperta della Basilicata e del suo straordinario patrimonio ambientale e culturale. “Basilicata free to move” è l’evento organizzato a Bari dall’APT - Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata per promuovere la conoscenza di cinque parchi lucani: Pollino, Appennino Lucano-Val D’Agri-Lagonegrese, Vulture, Murgia materana e Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti lucane.

L’iniziativa, sostenuta dal programma Ambiente Basilicata della Regione con la collaborazione del Comune di Bari, è stata presentata questa mattina in conferenza stampa dal sindaco di Bari Antonio Decaro, dall’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata Cosimo Latronico, dal direttore generale dell’APT della Basilicata Antonio Nicoletti e dall’assessora comunale alle Culture Ines Pierucci.

PROGRAMMA