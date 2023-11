Al Teatro AncheCinema Battisti Legend, un affascinante spettacolo che omaggia l’eredità musicale dell'artista

AncheCinema presenta, per la stagione 2023/2024 del Teatro AncheCinema, Battisti Legend, un affascinante spettacolo che omaggia l’eredità musicale di Lucio Battisti, una delle icone più amate della musica italiana. Attraverso una combinazione di performance dal vivo, proiezioni visive coinvolgenti e narrazione avvincente, lo spettacolo offre un viaggio emozionante nella vita e nelle canzoni di questo leggendario artista. Protagonisti della serata Roberto Pambianchi & band: Roberto Pambianchi - voce e chitarra acustica, Davide Papaleo - chitarra elettrica, acustica, cori, Alberto Biasin – basso, Gabriele Morcavallo – batteria, David Forti - piano e tastiere.

Appuntamento venerdì 17 novembre 2023 alle ore 20.30, Teatro AncheCinema, Corso Italia 112, Bari.



ROBERTO PAMBIANCHI

Roberto Pambianchi, anima e frontman del gruppo Battisti Legend, è riconosciuto come una delle voci più autentiche e appassionate nell’interpretazione delle canzoni di Lucio Battisti. Con la sua band ha percorso l’Italia portando la magia e l’energia di Battisti sul palco di numerosi teatri ed eventi musicali. Roberto Pambianchi è un artista eccezionale che ha dedicato gran parte della sua vita alla musica di Lucio Battisti, il celebre compositore reatino che ha lasciato un’impronta indelebile sulla scena musicale italiana. Scoperto da Pasquale Panella, autore dei testi degli ultimi album di Lucio Battisti e Michele Bovi, giornalista e scrittore di spicco, Roberto Pambianchi da oltre 20 anni, porta in giro per l’Italia la sua passione e il suo talento, esibendosi in teatri, piazze, radio e in numerose partecipazioni televisive. Roberto è un artista che emoziona e coinvolge il pubblico, portando avanti l’eredità musicale di Lucio Battisti con passione e maestria. Le sue esibizioni sono un’esperienza unica.

INFORMAZIONI UTILI

I biglietti dell’evento sono acquistabili al seguente link bit.ly/BATTISTI e sono disponibili al botteghino del Teatro AncheCinema e in tutti i punti vendita Vivaticket. Il botteghino del Teatro AncheCinema di Bari è aperto dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e nei giorni di spettacolo dalle ore 15.00 fino all'orario di spettacolo.

Parcheggi a pagamento MetroPark Corso Italia 138 + GestiPark Battisti.

Info Sms/WhatsApp 329 64 99 552