I Baustelle live al Locus festival con “Elvis Tour”

I Baustelle saranno al Locus festival sabato 12 agosto, in Masseria Ferragnano a Locorotondo, per un’esclusiva tappa in Puglia del loro "Elvis Tour". Il tour prende il nome dal nuovo album "ELVIS" che esce il 14 aprile, anticipato dal singolo “Contro il mondo”.



La serata del 12 agosto al Locus festival verrà completata da un secondo headliner che sarà annunciato a breve . I biglietti sono disponibili su DICE e Ticketone a partire da venerdì 20 gennaio alle ore 14:00

“ELVIS” è il nono album in studio dei Baustelle e giunge a distanza di cinque anni da “L’amore e la violenza, vol.2”. La copertina, realizzata da Marco Cella con la direzione artistica di Gian Luca Fracassi, riconferma la nuova direzione dell’estetica BAUSTELLE, fatta di raffinatezza e contemporaneità, senza mai abbandonare quello sguardo al passato costitutivo della band.

Il nuovo singolo estratto da “ELVIS” è “CONTRO IL MONDO”, brano scritto da Francesco Bianconi e accompagnato da un video (https://youtu.be/xLqSzlb_Z1k) caratterizzato da un’alternanza di fotogrammi in bianco e nero in cui l’iconica formazione si esibisce sulle note di questo nuovo singolo.



“CONTRO IL MONDO” è il primo assaggio di ciò che ci attende con l’uscita del nuovo disco e i BAUSTELLE in questo brano danno prova ancora una volta della loro innata capacità di essere accattivanti, provocatori e profondamente all’avanguardia nel racconto della realtà che ci circonda. Nel brano la quotidianità fatta di yoga, di aperitivi e di routine si scontra con la necessità di evasione che culmina in un grido di ribellione, il tutto a suon di rock and roll e atmosfere retrò, in pieno stile BAUSTELLE.



Fin dall’album di esordio “Sussidiario illustrato della giovinezza”, per arrivare all’ultimo disco, “L’amore e la violenza, vol.2”, passando per i grandi classici come “Charlie fa surf”, i BAUSTELLE si sono distinti nel panorama musicale italiano per aver raccontato la contemporaneità con un linguaggio rivoluzionario, diretto, profondo e con sonorità volutamente vintage, dando inizio ad una vera e propria tendenza.



Il Locus 2023 continua così a delineare un programma sempre più intrigante. Un viaggio attraverso le più belle location pugliesi, che ospiterà i Simply Red a Trani il 27 giugno (già SOLD-OUT!), i Sigur Ròs a Bari l'11 luglio, ed i Fat Freddy's Drop il 29 luglio a Locorotondo, che preludono ad una settimana di grande musica nella cittadina della Valle d'Itria dall'8 al 14 agosto con The Comet is Coming, Ezra Collective, Fatoumata Diawara, Makaya McCraven, Roy Ayers, Seun Kuti & Egypt 80, Sun Ra Arkestra e Baustelle fra i primi nomi annunciati.

Molti altri artisti e location saranno annunciati nei prossimi mesi. Maggiori info e link ai biglietti sono disponibili su locusfestival.it