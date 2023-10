Bebop stories a Palazzo Pesce

Sabato 25 novembre 2023 alle ore 21.00 Palazzo Pesce presenta Bepop Stories con Gianfranco Menzella al sax, Andrea Sabatino alla tromba, Mimmo Campanale alla batteria e Vito Di Modugno all’organo.



Un concerto in Puglia per viaggiare nel bebop attraverso l’interpretazione di brani storici di Parker, Davis, Gillespie, Monk, Silver, Hubbard con la sonorità degli strumenti che hanno fatto la storia del jazz: Sax, tromba, organo hammond e batteria. Il tutto affidato a Gianfranco Menzella, diploma con lode in Sassofono al Conservatorio Duni di Matera e in Musica jazz al Conservatorio Schipa di Lecce, una carriera fatta di collaborazioni del calibro di Fabrizio Bosso, Jerry Bergonzi, Eric Marienthal, Kenny Werner e John Allred, e concerti per i più prestigiosi festival tra cui Umbria jazz e Vancouver Jazz, alla tromba da Andrea Sabatino, diploma con il massimo dei voti in Tromba e Musica jazz al Conservatorio Schipa di Lecce, una ricca attività di trombettista jazz con orchestre e in trasmissioni RAI, e collaborazioni con, tra gli altri, Sergio Cammariere, Mario Biondi e Dee Dee Bridgewater, Mimmo Campanale, batterista con la vocazione per il jazz, una attività concertistica che lo vede esibirsi in tutta Europa in occasione di numerosi festival tra cui Jazz in Italy, Odejon Jazz Festival, Italia Jazz St. Louis e All That Fusion, e collaborare con nomi prestigiosi del panorama internazionale come Roberto Ottaviano, Simona Bencini, Dee Dee Bridgewater e Al Jarreau e Vito Di Modugno, organista, pianista e bassista, diploma in Pianoforte e Musica Jazz, attualmente docente di Pianoforte Jazz presso il Conservatorio Duni di Matera, eletto per tre anni di seguito tra i migliori dieci organisti al mondo dalla prestigiosa rivista americana «Downbeat» e una carriera nei cinque continenti a fianco di artisti del calibro di Patty Pravo, Dionne Warwick ed Enrico Rava.