A Bari la Sesta edizione di “Befana in moto 2022”

La Befana tornerà in moto a Bari per distribuire ai bambini e agli adulti dolci e libri raccolti dai Babbo Natale in moto. Passaggio di testimone dunque tra Babbo Natale e la Befana, tutto esclusivamente su due ruote. Giovedì 6 gennaio dalle ore 9,00 alle ore 13,00 si terrà la Sesta edizione di “Befana in moto 2022”, organizzato dall’Associazione Moto Club VITA IN MOTO di Bari, promosso insieme all’Assessorato al Welfare e Città solidale e inclusiva del Comune di Bari, coordinata con la Biblioteca dei Ragazzi e la collaborazione di tanti Motoclub e Associazioni Culturali e del Volontariato pugliesi, all’insegna della solidarietà e dell’educazione alla lettura. Durante motoraduno “Babbo Natale in Moto 2021”, per sensibilizzare tutti e in particolar modo i più piccoli e i ragazzi alla lettura, al fine di combattere la povertà educativa accresciuta durante il periodo del Covid, sono stati raccolti libri per piccoli e per ragazzi attraverso i vari Motoclub ed Associazioni Culturali aderenti.

La raccolta proseguirà sino alla festività della Befana il 6 gennaio 2022, quando tutti i libri raccolti saranno donati a bambine/i in situazione di fragilità presso Centri Servizi Famiglie e Spazi Sociali per Leggere della Biblioteca Popolare Diffusa. Durante la manifestazione distribuiranno a bambine/i presenti dolci e libri.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i tipi di motocicli: dalle moto alle Vespe, dagli scooter, alle Harley e ai quad per una sfilata in gioia pace ed allegria.