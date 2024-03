'La Bella Addormentata?' in scena al Teatro Casa di Pulcinella

Un gioco, un grande gioco in grado di coinvolgere tutti: pubblico, attori, sedie e teatro.

Proscenio Teatro dalle Marche porta in scena 'La bella addormentata?' alla Casa di Pulcinella il 23 e il 24 marzo alle 18.00 un gioco teatrale liberamente tratto da "La Bella Addormentata nel Bosco" nelle versioni dei Fratelli Grimm e Charles Perrault.

Teatro d'attore, pupazzi animati, interazione con il pubblico età consigliata a partire dai 4 anni

All'ingresso il pubblico riceverà un volantino con le istruzioni sul comportamento da tenere in questo luogo speciale, innanzi tutto si dovrà parlare sottovoce per non disturbare il sonno della protagonista che, da quando è stata ritrovata, sta ancora dormendo e non si sa per quanti anni ancora continuerà a farlo, tutti sono in attesa del famoso Principe che dovrà svegliarla e che potrebbe arrivare da un giorno all'altro. In scena il regale letto dove la bella Principessa sta ancora dormendo in attesa di quel Principe che baciandola finalmente riuscirà a svegliarla dal suo centenario sonno. Ma la Principessa nel letto però si muove e questo darà origine ad una serie di situazioni tutte da vivere che, com'è noto, solo il Teatro sa regalare e che sarebbe davvero spiacevole rivelare in anticipo.

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, la domenica dalle 10.00 alle 12.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5. Infotel. 080 534 4660

Teatro Casa di Pulcinella

Arena della Vittoria 4/a BARI

tel 080.5344660 fax 080.5340686

www.casadipulcinella.it