Bellas Mariposas di Salvatore Mereu - festa del cinema in libertà 2021

Proiezione di BELLAS MARIPOSAS di Salvatore Mereu. Cate e Luna sono due 'farfalle', o meglio, due ragazze nel pieno di un'adolescenza ricca di sogni e paure. Vivono nell’estrema periferia di Cagliari e sognano un futuro diverso per loro



Ci siamo! L' ARMATA BRANCALEONE va di nuovo all'attacco e riapre EXPOSTMODERNO per la stagione estiva!



Dal 29 giugno al 9 settembre si svolgerà la FESTA DEL CINEMA IN LIBERTÀ 2021, presso l'ex Arena Moderno, in via Napoli 264, Bari, nella quale verranno presentati film, cortometraggi, documentari e incontri tra autori e pubblico.



Ogni settimana, per due giorni (a volte anche tre), vi accompagneremo con le proiezioni organizzate in collaborazione con La Scatola Blu, Rec Movie, Progetto Gernika, INUIT, Dikotomiko Cineblog, Spine Bookstore, Post Cinema, Laboratori Ottomani, Viva Comix, Gruppo LBM, Futuro Arcaico Fest, Ma:Mamma!, Associazione Tutte a Casa, Libreria 101 e Associazione Culturale Abaporu.



Il nostro è un esperimento di rassegna partecipata nella quale confluiscono realtà associative e non solo, che danno vita a una serie di proiezioni che aspettano solo voi!

Perché esista il #cinema c'è bisogno che ci sia anche la sua comunità. Seguite i nostri aggiornamenti anche su #cinemainlibertà



TESSERAMENTO

Accesso riservato ai soci dell’Armata Brancaleone APS.

Ci si deve necessariamente tesserare almeno 24 ore prima dell'evento a cui si intende partecipare.

Il costo della tessera associativa è di 4,00 euro, ed è valida fino al 31/12/21.

Potete farlo compilando il seguente form:

https://forms.gle/iirkDqcv2kGHoAMj7



CONTRIBUTI

Per tutti gli eventi consigliamo sempre un contributo minimo di 2 euro per far diventare ancora più bello il nostro cinema.



Bari (Bari)

ex Cinema Arena Moderno

via Napoli, 264

ore 21:00



ingresso con quota di complicita' suggeritaInfo. 3493931072

