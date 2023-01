A Putignano in scena 'La Belva Giudea' e lo spettacolo per bambini e famiglie 'Il gatto con gli stivali'

È una settimana ricca di appuntamenti teatrali quella in corso a Putignano. Dopo il grande apprezzamento per Il mercante di Luce, con Ettore Bassi e il musicista Massimo Germini, si torna a teatro venerdì 27 gennaio con La Belva Giudea e domenica 29 gennaio con lo spettacolo per bambini e famiglie Il gatto con gli stivali. Spettacoli inseriti nel cartellone della stagione di prosa e della stagione “La scena dei ragazzi” 2022/2023 del Comune di Putignano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Venerdì 27 gennaio, in concomitanza con il Giorno della Memoria, alle ore 21:00 andrà in scena al Teatro Comunale di Putignano La belva Giudea della compagnia Dogma Theater Company, scritto da Gianpiero Pumo, con Gianpiero Pumo e Filippo Panigazzi, per la regia di Gabriele Colferai.

Cinque capitoli, cinque round che attraverso la boxe raccontano la storia vera della Belva Giudea. È questo il nome che fu dato ad Herzko Haft durante la sua carriera da pugile nei campi di concentramento tedeschi. Internato alla sola età di quattordici anni, Herzko non si è mai arreso al suo destino e ha combattuto il nazismo guidato dall’amore per Leah. Dotato di una buona stazza muscolare e una notevole resistenza fisica, venne scelto da un ufficiale delle SS come “volontario” per incontri di boxe fra prigionieri. Herzko vinse 75 incontri. Una volta libero, sbarcò in America sotto il nome di Harry Haft per ritrovare Leah. Doveva far apparire il suo nome su tutti i giornali per farle sapere che anche lui era fuggito negli States. E c’era un solo modo per farlo: sconfiggere il campione del mondo dei pesi massimi, Rocky Marciano.

Domenica 29 gennaio spazio al teatro dedicato ai più piccoli. Alle ore 18:00 in scena la compagnia Granteatrino con lo spettacolo Il gatto con gli stivali per la regia di Paolo Comentale, con Anna Chiara Castellano Visaggi, Giacomo Dimase, Chiara Bitetti, scene Anna Chiara Castellano Visaggi, burattini, pupazzi e oggetti di scena Lucrezia Tritone. Un giovane mugnaio generoso e un gatto geniale: questa la coppia scenica che anima le vicende dello spettacolo, che ci riporta a un rapporto autentico tra l’uomo e il mondo della natura e degli animali domestici fatto di amicizia, di rispetto e di inedita complicità. In un’allegra sarabanda di pupazzi di varie dimensioni, con tecniche di animazione nuove e spesso sorprendenti, si dipana il filo della storia conosciutissimo dal pubblico di ogni età.

BIGLIETTI

La belva Giudea

Platea € 12,00

Galleria € 10,00

Il gatto con gli stivali

Biglietto unico € 5,00

Biglietti disponibili tutti i giorni online su www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket e ogni mercoledì, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, senza costi di prevendita all’URP – Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune di Putignano (via Roma, 8).