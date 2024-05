Al Museo Civico con “#benESSERE lab”, una giornata dedicata all'inclusione e all’emotività

Indirizzo non disponibile

Torna al Museo Civico di Bari #benESSERE, nel mese dedicato alla Salute Mentale. Il prossimo 25 maggio l’evento ideato dal il dott. Marco Papalino, medico psichiatra e psicoterapeuta, questa volta si presenta in forma laboratoriale. “#benESSERE lab” è, infatti, il titolo dell’iniziativa che, a partire dalle ore 17, accoglierà il pubblico, ad ingresso libero, negli spazi del museo.

Un evento che porta con sé la scia di benessere che il dott. Papalino ha creato con la città di Bari. Inquadrato nel mese della salute mentale, è pensato in una forma laboratoriale, più pratica e interattiva, con lo scopo di approfondire temi riguardanti l'inclusione e l’emotività associata a contesti sociali e relazionali nonché l'importanza di una comunicazione empatica ed efficace, il tutto con il supporto della psicoeducazione e della consapevolezza di sé.

Per l’occasione, sono previsti gli interventi dello stesso dott. Papalino e della dott.ssa Stefania Di Latte, psicologa e psicoterapeuta. Il dott. Marco Papalino lavora presso il Centro di Salute Mentale di Triggiano e opera in libera professione in diversi centri di Bari e provincia. Appassionato della pratica clinica e da sempre interessato alla ricerca scientifica nell’ambito delle neuroscienze con partecipazione a diverse pubblicazioni su riviste internazionali. Impegnato, tramite i suoi canali social, nella divulgazione di temi inerenti la Salute Mentale e la lotta allo stigma.

La dott.ssa Stefania Di Latte, psicologa, psicoterapeuta, specialista in Psicoterapia Psicoanalitica, ha lavorato dapprima in Umbria, presso il Centro di Salute Mentale di Narni (TR), attualmente Psicologa del consultorio Famigliare in asl Bari. È docente di Psicologia Clinica presso la Facoltà di Dietistica e TRP dell’Università degli Studi di Bari.

Inoltre, seguendo la scia dei suoi precedenti appuntamenti, in cui un ruolo importante nell’ambito della Salute Mentale era attribuito all’arte e alla cultura, #benESSERE lab includerà il coinvolgimento dall’artista Mariangela Sforza. Lasciandosi trasportare dal flusso delle emozioni arricchirà il dibattito sulle tematiche affrontate con un suo contributo a sorpresa per il pubblico.

La partecipazione a #benESSERE è gratuita e ad ingresso libero. Per info rivolgersi al numero 331.230.53.81