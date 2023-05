Torna al Museo Civico di Bari #benESSERE, talk e workshop con specialisti della salute mentale e fisica

Tutti ricorderanno versi di una canzone così rivoluzionaria quanto struggente, quali <<Io sono come un pianoforte con un tasto rotto. L'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi>> o ancora <<per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura>>. Era il 2007 e Simone Cristicchi vinceva il Festival di Sanremo con “Ti regalerò una rosa”, lettera che un uomo con problemi psichiatrici, Antonio, scrive alla sua amata Margherita.

La lotta allo stigma, ovvero contro i pregiudizi nei confronti di chi soffre di disturbi e malattie mentali è ancora una battaglia in corso. Lo dimostrano numerosi eventi ed iniziative in programma per questo maggio, mese dedicato alla sensibilizzazione verso tematiche incentrate sulla Salute Mentale. Tra questi merita attenzione la seconda edizione di #benESSERE ospitata domenica 28 maggio dal Museo Civico di Bari (Str. Sagges, 13).

Dopo il grande successo e l'interesse riscontrato dall’iniziativa proposta a novembre 2022, torna il primo evento che, nel cuore del capoluogo pugliese, dedica una giornata al dibattito e confronto su temi quali la salute mentale e il benessere fisico. #benESSERE vede il coinvolgimento di specialisti e professionisti del settore ed è organizzato e promosso dal dottor Marco Papalino medico psichiatra e psicoterapeuta barese. Da sempre interessato alla ricerca scientifica nell’ambito delle neuroscienze con partecipazione a diverse pubblicazioni su riviste internazionali, il dottor Papalino lavora in un Centro di Salute Mentale e opera in libera professione in diversi centri di Bari e provincia. Grazie al suo canale @drpapalino_psichiatra su Instagram si impegna nella divulgazione di temi inerenti la Salute Mentale e nella lotta allo stigma coinvolgendo ampi pubblici.

La giornata del 28 maggio si aprirà al Museo Civico alle ore 10 e vede in programma workshop e talk inerenti il benessere a 360°. Nel corso dell'evento sono previste attività incentrate sul #benESSERE mentale - a cura del dottor Marco Papalino e della dr.ssa Stefania Di Latte in percorsi guidati che affronteranno il tema dello stigma, della normalizzazione dei sintomi nonché della consapevolezza delle emozioni. L’attenzione si focalizzerà anche e sul #benESSERE fisico con workshop dedicati al benessere del corpo a cura di Serena Rainò ideatrice del programma Fitstretching. A moderare l’evento sarà Ezio Totorizzo, docente e digital strategist.

L’importanza e la necessità di iniziative come quella proposta da Dott. Marco Papalino è confermata anche dall’ultimo Rapporto sulla salute mentale del Ministero della Salute, secondo il quale nel 2021 si è registrato un +6,9% di persone assistite per disturbi mentali rispetto all’anno precedente. Inoltre l’emergenza da Covid-19 ha causato un aumento significativo dei sintomi di disagio psichico, soprattutto tra i più giovani. Dunque, come ha sottolineato lo stesso dott. Papalino è fondamentale portare le tematiche di#benESSERE in uno spazio come un museo, in cui si respirano arte, cultura e bellezza.

La partecipazione il 28 maggio a #benESSERE è gratuita e ad ingresso libero. Per info rivolgersi al numero 331.230.53.81

OSPITI RELATORI

STEFANIA DI LATTE

(Psicologa e psicoterapeuta)

Psicologa, psicoterapeuta, specialista in Psicoterapia Psicoanalitica. Ha lavorato dapprima in Umbria, presso il Centro di Salute Mentale di Narni (TR), e dal 2016 lavora a Taranto nel Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura dell’Ospedale Moscati. Ha un incarico professionale di ricerca sugli interventi per il miglioramento della qualità della vita dei pazienti afferenti al Dipartimento di Salute Mentale. È inoltre Docente di Psicologia Clinica presso la Facoltà di Dietistica dell’Università degli Studi di Bari.

SERENA RAINO

(Digital Content Creator e founder FITSTRETCHING®?)

Formata tra l’Accademia al Teatro alla Scala e la Psicologia Clinica. Dal 2021 con la community di FITSTRETCHING®? aiuto tutte le donne a diventare forti, leggere e flessibili come ballerine. Digital Content Creator un pò Fracci, un pò Carrà amante dell'arte, della mente e delle belle storie. Studia la danza del visibile e del celato, con uno sguardo al corpo e l’altro ai pensieri. Sostenitrice del benessere a 360 gradi come continuo scambio tra mondo esteriore e mondo interiore.