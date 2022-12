All'Ortodomingo l'evento finale del progetto “Benessere senza età”

Sabato 10 dicembre nell’Ortodomingo di Bari si terrà l’evento conclusivo del progetto “Benessere senza età”, sostenuto dall’APS Parco Domingo, vincitore dell’avviso pubblico “Officine urbane di cittadinanza per la terza età” dell’assessorato al Welfare del Comune di Bari, con il quale sono stati realizzati interventi progettuali di sostegno e di attività in favore della popolazione over 65.

Più di 200 sono state le persone che hanno usufruito gratuitamente delle iniziative svolte da aprile a novembre, ovvero laboratori di attività motorie (yoga, ginnastica, pilates e qi gong), momenti di svago con i tornei organizzati nei 2 campi da bocce realizzati in Ortodomingo, ma anche momenti di ascolto attivo attraverso le tecniche del counseling. Durante gli otto mesi suddivisi in gruppi, i partecipanti hanno potuto godere dell’aria aperta per vivere momenti di intensa socializzazione e sentirsi parte di una comunità riprendendo in mano la vita che l'emergenza sanitaria aveva confinato tra le mura di casa.

A presenziare questo ultimo incontro del progetto ci sarà l’assessora Francesca Bottalico, fervente sostenitrice delle attività svolte e le esperte che si sono avvicendate per i corsi: Elisabetta Santoro per il pilates; Caterina Lama per yoga e ginnastica dolce; Angela Vallarelli per Qi gong; la dott.ssa Mariangela Parisi per il laboratorio di counseling. Al progetto hanno partecipato, sempre in qualità di esperti il giornalista Valter Cirillo per la comunicazione, la docente universitaria Letizia Carrera per monitoraggio e valutazione e il grafico dott. Sergio Jacobone.

In caso di pioggia l’appuntamento si svolgerà nelle tensostruttura della chiesa dell’Annunciazione contigua a Ortodomingo.