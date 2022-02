Al Teatro Mercandante lo spettacolo-musicale con il pianista Libetta e Fabrizio Bentivoglio in "Così fan tutte"

Il 13 febbraio 2022, alle ore 17.30, al Teatro Mercandante di Altamura, per la stagione 2021-2022 "Rinascimento", nell'ambito della rassegna "Metamorphosis - Passato, presente, visioni", verrà portato in scena "Così fan tutte, dalla parte di Alfonso", spettacolo prodotto e distribuito in esclusiva da AidaStudio Produzioni, che trae ispirazione dall'opera eterna di Mozart "Così fan tutte", con Fabrizio Bentivoglio e l'accompagnamento musicale del pianista, compositore e direttore d'orchestra leccese Francesco Libetta. Testo a cura di Bianca Malasecchi. Ideazione e direzione artistica a cura di Elena Marazzita Producer. Spettacolo prodotto e distribuito in esclusiva da AidaStudio Produzioni. Musiche di W.A. Mozart.

Presentazione dello spettacolo

"Così fan tutte" è un reading coinvolgente ed emozionante che permetterà al pubblico di esplorare attraverso la potenza sublime della musica di Francesco Libetta e delle parole recitate da Francesco Bentivoglio, l'animo umano, le sue declinazioni e i suoi infiniti sentieri. Lo spettacolo trae ispirazione dall'ultima fatica di Strehler realizzata poco prima della sua morte nel 1997. E nonostante l'apparente leggerezza di questa opera, Così fan tutte racconta e descrive in maniera lucida e sapiente la precarietà e l'instabilità emotiva da cui nessun essere umano può sottrarsi.

Fabrizio Bentivoglio, nelle vesti dell'irriverente Don Alfonso, porta in scena il grande maestro Strehler e il suo profondo e antico legame con il genio di Salisubrgo Mozart.

Attraverso una trama comica, a tratti cincia ed alienante, al pubblico vengono mostrate l'ipocrisia e la falsità di una società sorda, egoista, opportunista ed infedele. Gli uomini e le donne in Così fan tutte, si ingannano e si tradiscono reciprocamente tra falsità, incoerenze e paradossi. I personaggi si idealizzano per poi deludersi, sentendosi così continuamente minacciati dalla paura dell'abbandono e della solitudine. Don Alfonso li dipinge così questi attuali e moderni peccatori: affamati d'amore e di attenzioni, in balia del proprio ego e della propria urgenza di vivere di passione, superficialità e allegria. I protagonisti sono essere umani che rifuggono in comportamenti primordiali e si destreggiano in bisogni futili, talvolta assumendo anche atteggiamenti narcisi e meschini, ma è proprio questa natura oscura e pagliata che la musica di Mozart vuole portare alla luce.

Lo spettacolo "Così fan tutte" di cui l'ideazione e la direzione artistica sono di Elena Marazzita non è semplicemente la trasposizione teatrale di un'opera senza tempo e sempre attuale, ma rappresenta: "Un meraviglioso percorso di educazione al sentimento. Direi che Mozart ci suggerisce "non chiederti quanto l'altro t'ama e ti è fedele, ma quanto tu sei disposto ad amare ed investire nel sentimento". E poi quel sacro invito a non giudicare, a non condannare e a perdonare che agisce in profondità su tutti noi: perché la musica non giudica mai, non condanna e perdona, e scende nelle nostre anime pacificando e purificando."

In questa lettura recitata da Fabrizio Bentivoglio, dove la musica suonata da Francesco Libetta eleva e innalza la parola, l'esortazione e l'incitamento offerti al pubblico sono quelli di considerare la riflessione come strumento per mettersi all'ascolto di quei misteriosi ed enigmatici substrati di cui è fatto il nostro io e quello degli altri.

La musica di Mozart nella rappresentazione di Così fan tutte è l'occasione, la pozione magica per imparare ad accogliere la verità con sentimenti puri e sinceri.