Beppe Delre e Vito di Modugno "The italian crooners"

A SPAZIOleARTI tornano le emozioni in musica

Sabato 1 aprile - ore 21,00

Nuovo appuntamento della stagione musicale “JAZZ & CO. IN THE THEATRE” curata da Guido Di Leone

con il live



“THE ITALIAN CROONERS”

Omaggio a Fred Bongusto, Nicola Arigliano, Bruno Martino



BEPPE DELRE voce

VITO DI MODUGNO piano



Il concerto è un tributo a Fred Bongusto, Nicola Arigliano e Bruno Martino, i tre cantanti confidenziali italiani degli anni ’60 e ’70, tre poeti che hanno cantato il lato romantico dell’amore e la caducità e fragilità dei sentimenti dell’animo umano.



Un arcipelago fatto dei successi dei tre crooners italiani con una rilettura di brani noti e poco noti, tutti pieni di suggestione e atmosfera e legati da un unico fil rouge: la passione per la musica d’oltreoceano.



BEPPE DELRE, cantante e compositore, premiato “Miglior crooner 2009” e “Best jazz Singer” agli Italian Jazz Awards 2010 e una attività concertistica in Italia e all’estero, accompagnerà il pubblico in questo emozionante viaggio musicale, durante il quale sarà affiancato al pianoforte da VITO DI MODUGNO, organista, pianista e bassista, eletto per tre anni di seguito tra i migliori dieci organisti al mondo dalla prestigiosa rivista americana «Downbeat» e una carriera nei cinque continenti a fianco di artisti internazionali.



Un concerto che si preannuncia molto coinvolgente ed appassionante.



Si accede con prenotazione al 340.8643487