'Berlino non è tua' in scena a Spazio12 a Monopoli

VISIONI D'INSIEME è un rassegna teatrale targata allegra brigata e Apad patrocinata dall'assessorato alla cultura del comune di Monopoli, con il contributo della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - "Custodiamo la Cultura in Puglia” anno 2021 - “Sostegno di iniziative di cui all’art. 15 Legge Regionale n. 40 del 30 dicembre 2016 - Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale”.

Berlino non è tua

Un racconto emotivo di una storia finita, alla ricerca di tracce e oggetti che la raccontino e di una città con tutta la sua storia che ne è stata lo scenario. Pretesto così per raccontarsi e mettere a confronto la propria identità personale con quella collettiva che un luogo rappresenta; una storia che riguarda ognuno di noi, uomini e donne, quando poeticamente ci confrontiamo con la forza del ricordo e della memoria quasi a dirci che ricordare è un dovere verso noi stessi e verso i nostri amori. Mai rappresentato in Italia, questo testo mi affascina per la sua forza evocativa legata ad un luogo come Berlino segno di un’Europa alla ricerca di sé stessa e della propria identità, una città appunto che ha fatto della memoria il proprio slancio verso il futuro. Affidato ad un giovane e vibrante interprete come Turi Moricca si rivolge ai giovani, proprio a loro, che spesso fuggono dalla necessità di ricordare rimuovendo per paura le proprie fragilità che mette in luce un amore finito il protagonista invece mostra loro come si debba e si possa elaborare il lutto di un amore finito.

