A Bari arrivano Bff beauty bus

E.l.f. Cosmetics e SKIN ampliano la loro presenza in Italia arrivando nelle Profumerie Douglas, con l'intenzione di rivoluzionare il mondo del beauty.

La mission di e.l.f. è rendere accessibili prodotti make-up e skincare di alta qualità per tutti, ogni tipo di occhi, labbra e viso. Per rendere indimenticabile il suo arrivo nei Douglas stores italiani, il brand punterà sul suo stato di icona colorando il paese in puro stile e.l.f.! Il "BFF Beauty Bus" porterà e.l.f. in giro per tre città durante i weekend del 20-22 ottobre (Milano, Piazza Gae Aulenti in Portanuova), 28-29 ottobre (Roma, Galleria Commericiale Porta di Roma) e 4-5 novembre (Bari, Piazza della Libertà). Qui, i beauty lovers saranno immersi nel mondo di e.l.f. con make-up stations, musica, regali e momenti instagrammabili.

