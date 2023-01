Biagio Antonacci in concerto al Palaflorio di Bari per la tappa del suo 'Palco Centrale Tour'

Si aggiungono nuove date nel 2023 al “PALCO CENTRALE TOUR”

Il tour nei principali palasport italiani in cui il cantautore milanese ripercorre insieme al suo pubblico i successi

che hanno segnato la sua lunga carriera e i nuovi singoli “SERIA” e “TELENOVELA”

Dopo i primi successi dei concerti del PALCO CENTRALE TOUR, con il quale Biagio Antonacci sta portando le hit della sua carriera trentennale sui palchi dei più importanti palasport, alla tournée si aggiungono nuove date a maggio 2023. I nuovi appuntamenti vedranno il cantautore milanese il 4 maggio a Padova (Kione Arena), l’11 maggio a Mantova (Grana Padano Arena), il 13 maggio a Rimini (Stadium), il 16 maggio a Bari (Palaflorio), il 23 maggio a Reggio Calabria (Palacalafiore) e il 25 maggio a Eboli (Palasele).

Il PALCO CENTRALE TOUR, iniziato a Jesolo il 5 novembre e che nelle prossime settimane toccherà Torino, Firenze e Milano, riporta Biagio Antonacci sul palco dopo più di 3 anni di silenzio, il periodo più lungo che abbia mai passato senza suonare dal vivo.

Ad accogliere i fan del cantautore milanese un palco, sistemato appunto al centro del palazzetto, che diventa l’occasione per Biagio per guardare negli occhi i suoi fan e condividere con loro i brani che hanno segnato la sua trentennale carriera (era il settembre del 1992 quando Antonacci pubblicava “Liberatemi”, il suo primo successo discografico) e far ascoltare per la prima volta live gli ultimi singoli “SERIA” (pubblicato prima dell’estate dopo quasi più di due anni di silenzio accompagnato da un video con protagonista Federica Pellegrini https://youtu.be/pK3BpvR5hH8) e “TELENOVELA”, singolo attualmente in radio (https://youtu.be/I8N_6x2jrUM).

Con Antonacci sul palco la band formata da Placido Salamone (chitarra e direzione musicale), Massimo Varini (chitarra), Emiliano Fantuzzi (chitarra, Programmazione), Jacopo Carlini (piano, tastiere), Lucio Fasino (basso), Donald Renda (batteria) e Ernesto Lopez (percussioni), 8 elementi che daranno vita ad uno show all’insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano come “Convivendo”, “Non so più a chi credere”, “Non è mai stato subito”, “Vivimi”, “Sognami”, “Iris” e molto altro.

Queste le date aggiornate del “PALCO CENTRALE TOUR” di BIAGIO ANTONACCI:

5 novembre 2022 JESOLO (VE) Palainvent SOLD OUT

8 novembre 2022 ROMA Palazzo Dello Sport

11 novembre 2022 EBOLI (SA) Palasele SOLD OUT

17 novembre 2022 BARI Palaflorio SOLD OUT

18 novembre 2022 BARI Palaflorio SOLD OUT

14 dicembre 2022 TORINO Pala Alpitour

17 dicembre 2022 FIRENZE Nelson Mandela Forum

19 dicembre 2022 ASSAGO (MI) Mediolanum Forum

20 dicembre 2022 ASSAGO (MI) Mediolanum Forum

4 maggio 2023 PADOVA Kione Arena NUOVA DATA

11 maggio 2023 MANTOVA Grana Padano Arena NUOVA DATA

13 maggio 2023 RIMINI Stadium NUOVA DATA

16 maggio 2023 BARI Palaflorio NUOVA DATA

23 maggio 2023 REGGIO CALABRIA Palacalafiore NUOVA DATA

25 maggio2023 EBOLI (SA) Palasele NUOVA DATA