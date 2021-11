Teatro Mercadante di Altamura: al via rassegna di prosa con Biagio Izzo in 'Tartassati dalle tasse'

Prezzo non disponibile

Sabato 13 Novembre alle ore 21.00 e Domenica 14 Novembre alle ore 17.30 e alle ore 21.00, in occasione della rassegna "METTIAMOCI IN PROSA", presentiamo lo spettacolo Tartassati dalle tasse di Eduardo Tartaglia e di Biagio Izzo.

Scheda di presentazione: "Io le tasse le pagherei ed anche volentieri, se solo però poi le cose funzionassero veramente!”. Quante volte la nostra coscienza ha segretamente partorito concetti del genere? Sarà costretto a domandarselo anche Innocenzo Tarallo, 54 anni ben portati, napoletano, imprenditore nel settore della ristorazione: il classico “self made man”, che da nipote e figlio di "baccalaiuolo" si ritrova ora proprietario orgoglioso di un ristorante internazionale di sushi all’ultima moda.

Dopo tanti sacrifici, avrebbe voluto ora godersi anche un po’ la vita. Magari anche grazie a qualche piccola “furbizia” di contribuente. Invece, si ritroverà in balia di mille peripezie e problemi. Ma, soprattutto, costretto a risolvere il quesito che angustia la stragrande maggioranza di noi: "Com'è possibile che due parole che da sole evocano così tanta bellezza: “Equità” e “Italia”, quando si uniscono si contraggono dolorosamente, come chi è in preda alla più dolorosa delle coliche addominali?".

Info e prenotazioni: 0803101222 (solo WhatsApp) - Prenotazioni: Box Office (via dei Mille, 159) - Biglietti in vendita online su Vivaticket.

Social: #teatromercadantealtamura #rinascimento #weareinpuglia

Sul web: www.teatromercadante.com