"Un Natale di cultura" a Monopoli nella Biblioteca Rendella laboratori ludico-teatrali, di cartapesta e cake design per i più piccoli

Appuntamenti per i più piccoli nell’ambito di Un Natale di cultura, la rassegna organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli (Assessora Rosanna Perricci) e curata dall’Associazione Ubuntu – Non solo teatro aps.

Da martedì 13 a giovedì 22 dicembre, in prossimità delle festività natalizie, quattro saranno gli eventi per i più piccini dai 6 ai 10 anni che si terranno alle 16.00 nella Biblioteca Rendella.

Si comincia martedì 13 con il Laboratorio ludico/teatrale per bambini, giochi espressivi (in piccoli gruppi e individuali) per stimolare la creatività, le capacità relazionali, la proposta creativa, esplorare il corpo-gestuale, la maschera mimica e le possibilità della voce.

Il laboratorio, quale iniziazione al gioco teatrale, sarà condotto da Teresa Delfine, artista con Diploma di arti drammatiche - Ecole Internationale de Théâtre Lassaad, formatrice ed animatrice teatrale\culturale. "Facciamo che eravamo..." Così iniziano i giochi quando si è bambini/e. Quel gioco è prezioso: si porta dentro la possibilità di cambiare ogni volta punto di vista e di creare nuovi mondi con l'immaginazione – dichiara l’artista.

Il laboratorio ludico/teatrale si replica martedì 20 dicembre.

Giovedì 15 dicembre si prosegue con il Laboratorio di cartapesta condotto da una delle più note esperte cartapestaie del territorio, Gesi Bianco.

Il progetto laboratoriale, impostato sulla metodologia dell’ “imparare facendo”, intende far conoscere il fascino della cartapesta e dell’antico mestiere del cartapestaio legato alla tradizione popolare pugliese. Prevede, inoltre, di valorizzare la dimensione della manualità e creatività attraverso l’acquisizione delle nozioni necessarie a realizzare autonomamente un oggetto in cartapesta. Nel corso del laboratorio, della durata di due ore, saranno utilizzati materiali di riciclo per comprendere l’importanza di trasformarli in un oggetto creativo.

Le attività comprendono l’introduzione alla cartapesta attraverso l’analisi di un pupo in cartapesta di un carro allegorico, la dimostrazione delle varie fasi di lavorazione, la realizzazione di un manufatto in cartapesta tratto dalla lettura animata svolta.

Verrà applicata la carta di giornale (o altro tipo) su basi di polistirolo o supporti di cartone già pronti. Infine per la finitura del pezzo saranno utilizzate tecniche pittoriche o accessori di vario genere quali bottoni, pezzi di tessuto o altro genere.

Per i bimbi che vogliono mettersi alla prova con i dolci giovedì 22 dicembre è previsto il Laboratorio di pasticceria/cake design. Anche qui i più piccoli imparano passo dopo passo a realizzare gustosi manufatti per i più golosi, sempre sotto la guida di Gesi Bianco.

Il progetto intende sviluppare la manualità e la creatività attraverso la manipolazione di un prodotto di pasticceria duttile quale la pasta di zucchero per creare la decorazione di deliziosi cupcake.

Un Natale di cultura presenta dunque un ricco programma di laboratori ed attività gratuite per i bambini, affinché possano cimentarsi nei giorni prefestivi con giochi, colori e creatività. Un modo per comunicare all’altro le proprie emozioni e condividere con gioia e calore l’atmosfera della festa più attesa dell’anno.

Info:

Associazione Ubuntu non solo teatro aps

associazioneculturale.ubuntu@ gmail.com ?tel. 3394695481

bit.ly/UbuntuNatale

Prenotazioni (obbligatorie) 339/4695481 – 333/7121276 – 331/7772088