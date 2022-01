La biblioteca Comunale di Santeramo ricorda la Shoah, a disposizione tutti i titoli disponibili sul tema

Giovedì 27 gennaio, dalle 17.00 alle 20.00, in programma per Santeramo città che legge, la Biblioteca Comunale ‘Giovanni Colonna’ di Santeramo ricorda la Shoah mettendo a disposizione per la consultazione libera tutti i titoli disponibili sul tema con l’aiuto e il supporto delle volontarie del Servizio Civile che operano all’interno degli spazi bibliotecari.

Santeramo vola sulle ali dei libri …tutti a bordo è un progetto che coinvolge diversi partner locali impegnati a supportare le attività in programma non solo nella biblioteca ma anche nelle piazze, nell’area del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, tra i vicoli e i palazzi della città, con escursioni, stazioni di book crossing, cacce al tesoro, presentazioni, concorsi aperti alle scuole e molto altro.

L’obiettivo è di promuovere la lettura e l’avvicinamento al bene librario in vista della redazione del Patto per la lettura con l’acquisto di 300 testi che entreranno a far parte del patrimonio librario della biblioteca. Si tratta di titoli dedicati alla letteratura per l’infanzia e opere scelte per piccoli lettori diversamente abili.

Le attività sono aperte a tutto il pubblico in occasione della Giornata della Memoria 2022 con ingresso libero previa esibizione del Green Pass valido secondo le normative vigenti, per l’accesso è necessario indossare la mascherina FFP2.