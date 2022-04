“Biciclettata per la pace”, la pedalata solidale

La presidente del Municipio IV rende noto che domenica 1° maggio si terrà la “Biciclettata per la pace” per le vie del territorio municipale. La pedalata solidale si propone di trasmettere un messaggio di pace contro ogni guerra, in particolare per chiedere la conclusione del conflitto russo-ucraino. Pertanto i cittadini sono invitati a partecipare per vivere un momento di comunità ed essere uniti contro le guerre con le bandiere della pace e dell’Ucraina.

Il raduno è previsto alle ore 9, presso il parcheggio dell’area mercatale in via Vaccarella, a Carbonara. Il percorso si snoderà per le strade di Santa Rita, Loseto e Ceglie del Campo per poi concludersi in piazza Umberto, a Carbonara.

La partenza avverrà alla presenza di una famiglia proveniente dall’Ucraina, accolta nel Municipio IV. Alla manifestazione parteciperanno la presidente Grazia Albergo, l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli e i consiglieri municipali.

Per partecipare è preferibile prenotarsi chiamando il numero 389 6864281.