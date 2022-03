Bif&st a Bari, dalle proiezioni al Petruzzelli agli incontri con gli artisti: gli eventi della giornata

Martedì 29 marzo gli appuntamenti al Teatro Petruzzelli si aprono con la proiezione di Leonora addio di Paolo Taviani (ore 9.00) a cui seguirà l’incontro con Donatella Palermo che riceverà in serata (ore 21) il premio Franco Cristaldi per il miglior produttore consegnato da Zeudi Araya. Dopo la premiazione sarà presentato in anteprima internazionale Vous ne désirez que moi (I Want To Talk About Marguerite Duras) di Claire Simon con Swann Arlaud e Emmanuelle Devos, presente in sala il produttore Francois D’Artemare.

Le proiezioni al Teatro Petruzzelli per la sezione Panorama Internazionale sono Wolka di Árni Ólafur Ásgeirsson con Olga Boladz e Anna Moskal (ore 16.00) e Das Haus (The House) di Rick Ostermann con Tobias Moretti e Valery Tscheplanowa (ore 18.30).

Il Teatro Piccinni ospiterà per la sezione Pasolini 100 la lezione su Pasolini e la letteratura (ore 9.30) tenuta da Lea Durante e Pasquale Voza moderano David Grieco e Angela Bianca Saponari. Nel pomeriggio (ore 16.00) in programma, per la sezione Cinema Industria&Lavoro, Spazio italiano - Dalle origini al progetto San Marco documentario di Marco Spagnoli presentato in anteprima mondiale, a seguire una prima parte di incontro con Michele Emiliano e Giovanni e Sylos Labini modera Enzo Augusto e una seconda parte con Giuseppe Acierno presidente Distretto Tecnologico Aerospaziale, Giovanni Caprara giornalista del Corriere della Sera, David Paparozzi produzione montaggio Cinecittà, Luciano Guerriero ex presidente Asi, Maura Cosenza responsabile produzione esecutiva Cinecittà moderano Francesco Rea e Marco Spagnoli.

Al Teatro Kursaal Santalucia, per la sezione Cineama&Fiction, (ore 17.00) gli attori Alessandro Tersigni, Emanuel Caserio, Grace Ambrose, Gaia Bavaro e Francesca Del Fa presentano Il paradiso delle signore – Daily insieme alla produttrice Rai Simona Orlandi e Giannandrea Pecorelli CEO Europa Tv, a seguire (ore 19.00) Francesca Galiani Capoarea Fiction Mediaset presenta Viola come il mare con Francesca Chillemi e Can Yaman. In serata (ore 21.00) in programma La voglia matta di vivere di Ricky Tognazzi presente in sala insieme a Simona Izzo.

Al Teatro Margherita appuntamento con gli incontri sui film in programma (ore 13.00): Don Matteo 13 presentato dagli attori Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, dallo sceneggiatore Mario Ruggeri e da Gabriella Ricciardi di Rai Cinema, La Fortuna Jugée coupable (La scogliera dei misteri) presente in conferenza Cristina Cavaliere (programmazione Cinema e serie RAI1) e Zabuti (The Forgotten) con l’intervento della regista Daria Onyshchenko.

Seguiranno gli appuntamenti per la sezione Cinema&Libri: Ugo Tognazzi Ridere è una cosa seria, presente in sala l’autrice Chiara Ricci (ore 18.00) e Ugo. La vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio di Ricky Tognazzi, Gianmarco Tognazzi, Thomas Tognazzi, Maria Sole Tognazzi con l’intervento di Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Per tutta la durata del Bif&st, il Teatro Margherita ospiterà la Mostra manifesti cinematografici- Mediateca Regionale Pugliese. Ingresso libero

In programma al Teatro Piccinni la replica della sezione Panorama Internazionale (ore 21.30) La Hija (The Daughter) di Manuel Martin Cuenca con Javier Gutiérrez e Patricia López Arnaiz.



