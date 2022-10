Big Body Week, in scena Daniele Albanese e il collettivo Ateliersi

Venerdì 28 ottobre, alle 19,30, nell’Ex Biblioteca Sagarriga Visconti di Bari (Palazzo Ateneo), in collaborazione con la Fondazione Dioguardi e il progetto Cantiere Evento, in scena ci sarà il danzatore e coreografo Daniele Albanese con «Home Altrove». Si tratta di uno spettacolo, e al tempo stesso una cornice di riflessione, sulla comunicazione invisibile nella zona di confine tra l’azione e il pensiero, tra ciò che è qui e ciò che è altrove. A partire dal presupposto che il meccanismo sotteso all’atto performativo può essere considerato “casa” in quanto archivio personale, funzionale, emotivo - quindi luogo dell’identità - «Home Altrove» indaga forme di linguaggio mutevoli, flottanti, che fluiscono all’interno di un ambiente vivo, eterogeneo in cui il confine tra spazi, linguaggi e direzioni è luogo di turbolenza, di problematicità ma anche di ricchezza.

Daniele Albanese, danzatore coreografo, lavora tra l’Italia e Berlino. Formatosi come ginnasta e ballerino, si diploma nel 1997 ad «ArtEZ» in Olanda. Dal 1995 è autore indipendente e interprete per numerosi artisti di fama internazionale. Nel 2002 fonda la compagnia «STALKER» e dal 2017 è artista associato del «Gruppo Nanou».

Sabato 29 ottobre alle 20,30, e in replica domenica 30 alle 19,30, a Spazio13 toccherà al celebre collettivo teatrale Ateliersi, diretto da Fiorenza Menni, attrice e autrice. In scena «Al cosmo», una lettura in ensemble ad alta voce del libro «Tra le rose e le viole. La storia e le storie di transessuali e travestiti» di Porpora Marcasciano: una pratica laboratoriale, un’esperienza di lettura collettiva, una condivisione pubblica, un reading partecipativo che accoglie le persone e le invita ad assistere ad alcuni momenti di lettura condivisa ad alta voce, orchestrati da Fiorenza Menni, a partire dal testo della storica e attivista campana. Chi guarda diventa testimone di un percorso di trasmissione e trasformazione, abitando liberamente lo spazio, riposando nell’ascolto, fermandosi secondo il proprio piacere. Le voci dei partecipanti trascendono il verso animale e il linguaggio verbale, oltrepassano la necessità del richiamo e si organizzano per narrare. Le parole di «Tra le rose e le viole» di Marcasciano si fanno materia tangibile, lasciando che le dieci interviste che compongono il memoir prendano vita, in un corpo a corpo con cinquant’anni di battaglie, portate avanti da chi combatte per la propria autodeterminazione.

Da venerdì 28 a domenica 30 ottobre, inoltre, sempre a Spazio13 si terrà un workshop con Fiorenza Menni (negli orari pomeridiani, dalle 17,30 alle 20,30, e la domenica dalle 17,30 alle 19,30) che anticiperà poi le restituzioni al pubblico di sabato e domenica. Sarà un lavoro di lettura corale del testo di Porpora Marcasciano, un'esperienza di condivisione, a partire dalle interviste che compongono il libro e che scandiscono la memoria e il presente del movimento trans in Italia. Per iscriversi, è necessario inviare una mail a prenotazionibig@gmail.com, la quota di iscrizione è di 20 euro.

Ateliersi è un collettivo teatrale diretto da Fiorenza Menni, attrice e autrice. La sua scrittura è volta alla creazione di una drammaturgia originale, risultato di una costante ricerca contenutistica e formale sulla base di studi filosofici e riflessioni nel campo dell’arte. Insieme ad Andrea Mochi Sismondi crea le opere teatrali per Ateliersi, presentate in contesti e festival di teatro quali «Santarcangelo», «Da vicino nessuno è normale», «Romaeuropa Festival», «Crisalide». Si occupa della formazione dell’attore proponendo percorsi di lavoro che tendono ad allenare la precisione contestuale e sentimentale dell’interpretazione, utilizzando i materiali del suo stesso percorso e ricerca. Fiorenza Menni ha collaborato in qualità d’attrice, tra gli altri con Teatro delle Albe e Fanny & Alexander. Attualmente collabora con artisti e performer provenienti da diverse discipline artistiche e scientifiche, e come formatrice con Jean Michèle Bruyère (Sup de Sub. Formations à Être pour la liberté). Nel 2007 è stata insignita del Premio Eleonora Duse – Menzione d’Onore miglior attrice emergente.

I biglietti degli spettacoli sono in vendita su DICE - link.dice.fm/biggenderfestival2022

Per informazioni consultare il sito del festival www.bigff.it.