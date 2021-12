Ultima giornata del BIG festival: all'AncheCinema ospite Gianluca Matarrese, il regista torinese vincitore del Queer Lion

Sabato 18 dicembre si conclude la settima edizione del Bari International Gender Festival. L’appuntamento della giornata finale si svolgerà interamente ad AncheCinema (Corso Italia 112) e avrà come punta di diamante la proiezione in prima assoluta regionale del film «La dernière séance. The Last Chapter» (Italia, Francia, 2021), del regista torinese Gianluca Matarrese - che interverrà in sala dopo la proiezione - premiato come miglior film Lgbt al 15° Queer Lion Award alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2021. Film intimo e potente, racconta la storia di Bernard, appena andato in pensione.

La giornata di sabato 18 si apre alle 18, sempre all’AncheCinema, con la visione di «Théo et les métamorphoses» (Francia, 2020) di Damien Odoul, incentrato sulla storia di Théo, un ragazzo con la sindrome di Down, e suo padre. A seguire, la conferenza dibattito «Corpolitik, libera attestazione di non conformità»: a partire dagli spunti offerti dal film si riflette sul concetto di corpo politico, sulla sua rappresentazione e sulla sua cifra sovversiva degli schemi abilisti e discriminatori in genere. L’incontro è a cura di Valentina Tafuni (specialista in tutela internazionale dei diritti umani e attivista per i diritti delle persone con disabilità) e Claudia Attimonelli (docente di Semiologia del Cinema e dell’Audiovisivo); in collaborazione con l’Osservatorio Metropolitano per i diritti delle persone con disabilità, Università Aldo Moro di Bari - Dipartimento ForPsiCom Scienza della Formazione, Psicologia e Comunicazione.

Alle 20.30 tocca a un pitch su sex toys ed erotismo con «Amami giocando», associazione che si occupa di educazione e informazione alla sessualità, e «Sexjujube», e-commerce di sex toys creato dalla start up You&Me Hot S.r.l. Alle 21 in proiezione la prima italiana di «Tender» (Usa, 2020) di Felicia Pride, attivista statunitense.

La chiusura del festival è poi affidata ai dj set di Sasha Mannish e Populous, per il closing party della settima edizione.

Acquisto biglietti su anchecinema.18tickets.it ( botteghino AncheCinema infotel 333.907.24.19, ticket a 6 euro, ridotto 5 euro per donatori e donatrici Big, associazioni partner, over 65, studenti con libretto digitale). Info su bigff.it.