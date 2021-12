BIG festival all'Officina degli Esordi e Spazio13 gli appuntamenti del 17 dicembre

Venerdì 17 dicembre prosegue la settima edizione del Bari International Gender Festival. All’Officina degli Esordi (Via Crispi 5, ingresso libero), alle 18, si parte con la presentazione del libro «Architetture del desiderio. Il cinema di Céline Sciamma»: le curatrici del volume Chiara Zanini e Federica Fabbiani si confrontano con Corinne Collomb, docente di lingua francese all'Alliance Française (nella quale cura anche la programmazione cinematografica) e collaboratrice del «Festival delle Donne e dei saperi di genere».

Alle 22 il BIG prosegue a Spazio13 (via de Cristoforis 8, ticket a 10 euro, prenotazione su bigff.it) con una immersione musicale nelle selezioni e negli immaginari di Enrico Palazzo aka Versus, il «Boyrebecca» live concert e il dj set conclusivo di Barbara Laneve aka Laneige.

Identità, desiderio, trasformazione: sono questi gli elementi ricorrenti nella filmografia di Céline Sciamma, regista francese tra le più originali della cinematografia contemporanea. Molti i ribaltamenti e le manomissioni che Sciamma introduce nelle narrazioni per far saltare i codici prestabiliti e liberare una diversa possibilità narrativa sullo schermo. I suoi film - la trilogia sull’adolescenza, il Ritratto della giovane in fiamme e il recente Petite maman - e le sue sceneggiature (sia per la televisione che per il cinema) mettono in scena linee di forza multiformi e contrastanti. Attraverso cui la norma si scontra con una pluralità di modalità resistenti, specialmente in termini di genere, razza, classe. È attraverso la forza dei corpi dei personaggi, e nel racconto delle loro storie, che questa monografia a più mani costruisce la mappatura dell’universo filmico di Sciamma, per restituire la sua poetica di resistenza creativa a precise meccaniche di potere, maschili ed escludenti, che ancora troppo spesso contaminano l’immaginario.

Versus è un creativo di origini lucane, si trasferisce a Roma per studiare fashion design allo IED. Giunto nella capitale viene subito ingaggiato come performer al Tommy, il party del sabato dell’Alibi, e in pochi anni ne diventa direttore artistico. Attualmente collabora musicalmente con grandi brand come Moschino e AltaRoma, è resident Dj al Giam Roma e organizza Nite ed Escandalo! al Q21 a Milano. Oggi è dj ufficiale per il tour di Boyrebecca.

Boyrebecca è una creatura inclassificabile. È sexy, irriverente e crazy. Tra reale e virtuale, il suo immaginario è grottesco e allo stesso tempo ironico. La sua musica con le sonorità reggaeton incanta tutti e tutte. In poco tempo a conquistare il web e le radio come m2o e RadioZeta, senza mai rinunciare ad un piglio provocatorio, liberatorio e queer.

Fashion & Music Consultant, organizzatrice di eventi e party con la sua Display Agency, Laneige collabora con Elle Italia, Camera della Moda, The Kinksy, L’Officiel, Punkt Magazine, Carine Roitfeld (Vogue France). Appassionata di sottoculture, con suo marito da dieci anni ha anche un’etichetta discografica, Discipline, che cura la parte musicale dell’agenzia e l’organizzazione di concerti, club night e format. Le sue selezioni, tra il superficiale e l’introspettivo, sono come se Miu Miu facesse una collaborazione con Adidas. Con un pizzico di Comme Des Garçons.