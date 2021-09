A Pane e pomodoro Bigeye Sup Race, il campionato nazionale Surfing Fisw di sup e paddleboard

Sabato 25, e domenica 26 settembre, dalle ore 9 alle 19, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, si terrà la BigEye Sup Race, spettacolare gara del campionato italiano di Stand Up Paddle, organizzata dall’asd BigEye e patrocinata dal Comune di Bari e dal CONI Puglia. I migliori atleti della categoria, provenienti da tutta Italia, si affronteranno nella acque del lungomare di Bari per questa tappa ufficiale del Campionato Nazionale di categoria Sup e paddleboard Race 2021 Surfing Fisw.

Sabato 25 settembre avrà luogo la gara tecnica in linea e domenica 26 la gara su distanza, mentre la spiaggia cittadina sarà attrezzata per una due giorni completamente dedicata agli sport acquatici, come il sup, il surf, il kitesurf, il winfsurf il wing.

Tutti gli atleti iscritti alla Fisw possono partecipare alle competizioni in programma con una quota di iscrizione di 70 euro per due giorni o di 50 euro per un giorno, comprendente iscrizione, pacco gara (canotta gara, 1 bustina integratore, 1 barretta), rinfresco frutta e acqua post gara del sabato o primo d’asporto e bevanda della domenica.

All’iniziativa parteciperà l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli.

Per ulteriori informazioni www.surfingfisw.com

Tra le attività in programma, prevista anche una manifestazione promozionale per neofiti e dilettanti: una pagaiata con gli istruttori della BigEye, aperta a chiunque voglia provare l’emozione del Sup. E inoltre lezioni gratuite di Stand up paddle dalle ore 9 alle 11 del sabato e della domenica, e della nuovissima disciplina Sup Yoga dalle ore 17 alle 18 per massimo 8 persone.

Per prenotarsi è necessario compilare il modulo sul sito: https://bigeyesupbari.it/ tours/prenota-una-lezione- gratuita-di-sup/

Di seguito, nel dettaglio, il programma dell’evento:

Sabato 25 settembre

ore 9-12 accoglienza atleti e conferma iscrizioni

ore 9/9.30/10/11 lezioni gratuite di sup

ore 14 meeting atleti per istruzioni gara

ore 14.30 partenza gara technical race in linea

Domenica 26 settembre

ore 8-9 conferma iscrizioni

ore 9/9.30 lezioni gratuite di sup

ore 10 meeting atleti per istruzioni gara

ore 10.30 inizio gara distance race

premiazioni a seguire

ore 17 Sup yoga.

Facebook:

https://www.facebook.com/ events/971996666909206

Instagram:

https://www.instagram.com/ bigeyebarisup_surf/

L’evento è supportato da sponsor come Sector, Decathlon, Herbalife, Chimica D’Agostino, Unipol, Winelivery, Banca BCC Bari, Acqua Amata, Starboard e Bank Sails, Safe Sup, Azienda agricola Oro di Puglia, La tavola delle bontà.