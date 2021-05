“Bike park - #Nessunoescluso”, a Bari l'inaugurazione del parco attrezzato anche per i bambini e i ragazzi con disabilità

Sabato 22 maggio, alle ore 10.45, l’assessora alle Politiche educative Paola Romano e l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli parteciperanno all’inaugurazione del “Bike park - #Nessunoescluso”, attrezzato anche per i bambini e i ragazzi con disabilità, in via Ricchioni 1, al quartiere San Paolo.

L’iniziativa è promossa dalla scuola di ciclismo Franco Ballerini nell’ambito del progetto Accademia della bici finanziato dal progetto Urbis del Comune di Bari e realizzato dal Gruppo sportivo ciclistico dilettantistico di Bari, che ormai dal 1997 opera sul territorio cittadino, in particolare nel quartiere San Paolo, per portare avanti progetti che hanno come finalità l’organizzazione, la tutela e la promozione del ciclismo in tutte le sue declinazioni, agonistiche, ricreative ed educative.

I lavori sono iniziati durante il primo Lockdown, approfittando della chiusura al pubblico.