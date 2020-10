Nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce il concerto “Billy and Duke. The music of Duke Ellington and Billy Strayhorn” 

Venerdì 16 ottobre 2020 alle 20.30 (I set), 22.00 (II set) Palazzo Pesce accoglie fra le pareti della Sala Etrusca “Billy and Duke. The music of Duke Ellington and Billy Strayhorn” insieme al sax di Gaetano Partipilo e al pianoforte di Danilo Tarso.

Un concerto in Puglia per celebrare due figure centrali della musica del Novecento: Duke Ellington, considerato, oltre le etichette di genere, uno dei massimi compositori del secolo delle due guerre mondiali, e Billy Strayhorn, trentennale collaboratore di Ellington per cui compose e orchestrò molti brani che ne resero famosa l’orchestra. Un programma fatto di rimandi e strizzate d’occhio in cui compariranno capolavori come “Lush Life”, “Sophisticated lady” e “Isfahan”.

Ticket: 10 euro (intero) – 5 euro (ridotto)

Venerdì 16 ottobre 2020 h 20.30 (I set) – 22.00 (II set)

Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info: 3931340912 – palazzopesc e@yahoo.it