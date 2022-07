Bimbi in Bicicuore: cuore, sport e inclusione a favore dell’Agebeo

Venerdì 22 luglio nella sede della scuola di ciclismo “Franco Ballerini” di Bari si terrà l’evento “Bimbi in Bicicuore”, un pomeriggio di attività ludico-sportive con sfondo sociale, durante il quale saranno raccolti fondi per l’Agebeo ODV, a cura di Mariangela Memoli e Francesca Ungaro, maestre della Scuola Primaria "N. Fornelli" di Bitonto, in collaborazione con il centro studi yoga e discipline orientali “Manonmani”.

Dalle 17 i partecipanti seguiranno un fitto programma di attività pratiche e teoriche. Nella prima parte del pomeriggio sarà dato spazio alla bici. Si inizierà riflettendo sul “Codice del buon ciclista” sia a livello nozionistico che pratico. Seguirà una pedalata in libertà. Nella seconda parte sarà dato spazio anche al basket e allo yoga, il tutto con la presenza di personale qualificato.

Questo evento sarà anche inclusivo. La scuola ciclismo “Franco Ballerini”, infatti, è dotata di biciclette tarate per ogni tipo di esigenza. Ci sono sia quelle per ciclisti provetti che per quelli meno esperti. Ma a caratterizzare la struttura sono i mezzi speciali come le bici adatte ai bambini con disturbi dello spettro autistico o quelle per i non vedenti.

Al termine delle attività è prevista una merenda a tema, i saluti finali e i ringraziamenti dell’Agebeo ODV. La quota di partecipazione (10€) sarà devoluta interamente in beneficenza.

Cittadella del bambino – via Vincenzo Ricchioni 1 - Bari

Inio attività: 17.00

Infoline: 3466974823