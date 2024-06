A Casamassima un viaggio nella black music

Venerdì 21 giugno, all’Altor di Casamassima (Ba), diretto artisticamente da Claudia Posa, si terrà l'esibizione di Vurchio & Binetti, ovvero Savio Vurchio in voce e Gianni Binetti al sassofono, i quali proporranno un live che punta a far battere i piedi, partendo dal soul e arrivando al funky attraverso vari generi e sottogeneri che compongono il mosaico della musica black.

Sarà un viaggio attraverso le emozioni, un susseguirsi di melodie che risuoneranno nel cuore di chiunque abbia un'anima appassionata di musica, esaltate dal virtuoso cantante originario di Trani, con la sua inconfondibile voce.

Il percorso artistico di Savio Vurchio è segnato dalle composizioni di Daniele, accanto a generi musicali come il soul il funky, l’acid jazz, non tralasciando il reggae, il blues, l’r&b e il pop d’autore. Il suo talento è stato apprezzato anche in televisione, grazie alle partecipazioni di programmi di successo come “Re per una notte” e “The Voice of Italy” e “All Together Now”. Docente di canto, Vurchio ha all’attivo una ventina di album, collaborazioni con grandi artisti italiani e internazionali e innumerevoli concerti realizzati, oltre che in tante città italiane, in diversi Paesi europei come Francia, Spagna, Svizzera, Germania e Olanda.

Il sassofonista Gianni Binetti, diplomato in Sassofono Jazz sotto la guida di Roberto Ottaviano al conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, è un musicista di talento che ha realizzato molte collaborazioni. Ha suonato con la Big Band del Conservatorio Niccolò Piccinni, The Untouchable big band, Maxima Orchestra, Metropolitan MusicArt Orchestra, Big Band della scuola di musica Il Pentagramma. Inoltre, ha registrato album con Camera Soul, Savio Vurchio, The Untouchable Band, Livio Minafra, Pommodors, dj Tuppi, Klubasic, Achille Lauro e con tanti altri artisti italiani e internazionali.

Altor – Piazza L. Vanvitelli c/o Barialto – Casamassima (Ba)

Info e prenotazioni: 3279884607

Inizio spettacolo: 21:00