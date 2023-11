Binp e il gruppo Bosch insieme per l’Ideathon su AI e Iot applicati alla smart mobility

BINP e il gruppo Bosch hanno il piacere di invitarti all’ideathon, organizzato in collaborazione con il Politecnico di Bari, dedicato all'intelligenza artificiale (AI) e all'internet delle cose (IoT) applicate alla mobilità intelligente e sostenibile.



Siamo alla ricerca di menti brillanti e appassionate che vogliano contribuire a creare soluzioni innovative per il futuro della mobilità. Se sei interessato ad AI, IoT e smart mobility, ti aspettiamo il giorno 23 novembre 2023 presso la sede del nostro incubatore, BINP, dalle ore 9:00 alle ore 18:30 per un ideathon in cui sarà possibile confrontarsi in una sfida di idee sull’utilizzo di tecniche legate all'Artificial Intelligence ed al Machine Learning all'interno di applicazioni nel dominio della Smart Mobility attraverso l'interazione con dispositivi e sensori connessi.



La generazione e l'arricchimento di contenuti multimediali, l'efficienza nella loro elaborazione, l'aggregazione con metadati ed informazioni dal mondo reale e da Internet apre nuove potenzialità per applicazioni esistenti e per nuovi casi d'uso nella mobilità e rappresenta solo un esempio limitato delle possibili derivazioni dell'innovazione in questo campo.



Le idee dei partecipanti dovranno prendere applicazione attraverso una dimostrazione pratica che provi la validità del concetto (Proof Of Concept) rappresentativo della fattibilità nel mondo reale dell'idea.



Tale dimostrazione prenderà forma attraverso lo sviluppo di un applicativo software che verrà presentato alla giuria composta da esperti del settore e docenti universitari.



Il criterio di valutazione terrà conto dei seguenti fattori:



• Qualità dell'idea (Concept)

• Fattibilità/Complessità

• Interesse del Mercato

• Scalabilità

• Pertinenza

• Sostenibilità



Partecipa alle sessioni di coding e collabora con esperti di Bosch Centro Studi di Bari trasformando le tue idee in realtà.



I vincitori della challenge partiranno alla volta di Berlino per partecipare alla Bosch Connected Experience 2024, il più grande AIoT hackathon europeo www.bosch-connected-world.com/hackathon/





Il numero di posti è limitato e i partecipanti selezionati riceveranno un'e-mail di conferma.