La loro alimentazione si basa esclusivamente su materie prime di produzione biologica: 'Avremo modo di dialogare e potrà essere un bel momento per i bambini per avere un primo contatto con gli animali'.

ll percorso guidato consiste nel visitare tutta l’area aziendale illustrando le tecniche bio utilizzate per l’allevamento.

Giunta alla sua terza edizione, negli ultimi anni si sente, sempre più spesso, parlare di sostenibilità. L’obiettivo di Querceta è adottare questa cultura e di tutelare e rispettare l’ambiente. Tale concetto è presente in ogni settore della nostra vita e soprattutto quello agricolo e ci impegniamo a diffonderne l’importanza.

Biologico in Masseria l’evento da non perdere per tutti gli amanti della natura: visite guidate, street food e animazione