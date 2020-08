“Birdology: the century celebration” mas three a palazzo Pesce

Sabato 31 ottobre 2020 alle 20.30 (I set), 22.00 (II set) Palazzo Pesce accoglie “Birdology: The Century Celebration” insieme al MAS Three con Eugenio Macchia al pianoforte, Fabio Accardi alla batteria e Giulio Scianatico al contrabbasso.



Un concerto in Puglia che celebra la grandezza del sassofonista contralto Charlie Parker a un secolo dalla sua nascita a Kansas City nel 1920. A soli vent’anni e in soli quindici anni di carriera – morì nel ’55 a 35 anni, come Wolfgang Amadeus Mozart – rivoluzionò il jazz e la musica tutta, creando un linguaggio totalmente nuovo, influenzando intere generazioni di musicisti ed elevando il jazz da forma popolare e da ballo a vera e propria musica colta. Perché colte erano le sue fonti di ispirazione: Igor Stravinsky, Maurice Ravel, Olivier Messiaen. E ovviamente il blues e Lester Young.



La scelta del repertorio sarà affidata al gusto e alla cifra artistica del MASThree, composto da Eugenio Macchia, fra i più fulgidi pianisti jazz italiani della sua generazione, vincitore del Luca Flores Piano Competition, Miglior Pianista all’International Jimmy Woode Award, Primo Classificato al Premio Internazionale Massimo Urbani e collaborazioni con artisti di caratura internazionale come Joe Locke, Edmar Castaneda e Fabrizio Bosso, da Fabio Accardi, batterista e compositore, diploma in Percussioni classiche al Conservatorio di Verona e diploma di Formazione superiore e del Prix in Jazz et musiqués improvvisées al Conservatorio di Parigi, e una ricca attività concertistica con artisti come Enrico Rava e Stefano Bollani, e da Giulio Scianatico, barese di origine, romano di adozione, solo 23 anni e già contrabbassista della band Wasted Generation e vincitore della Berklee Summer School at Umbria Jazz Clinics 20.



Una serata da non perdere per ascoltare, dopo cento anni, una musica e un autore che hanno ancora tanto da dire.



Per info sulle misure da adottare e modalità acquisto biglietti consultare il sito.