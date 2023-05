Tre giorni di Birra, artigianato locale, musica e spettacolo al Lula park di Molfetta

Da venerdì 2 a domenica 4 giugno al Lula park di Molfetta (Ba) si terrà il “Lula beer” un festival che celebrala la gastronomia, l’arte e la musica, proponendo un’ampia gamma di attività artistiche e teatrali rivolte a tutta la famiglia, con ingresso gratuito.

All’interno del grande stabilimento balneare riaperto dopo un ventennio di inattività saranno allestite un’area food nella quale saranno presenti 6 stand che proporranno prodotti enogastronomici tipici pugliesi 4 salati e 2 dolci, un’area mercato con la presenza di artisti e artigiani locali e un’area spettacoli con una programmazione molto fitta.

“Ridiamo finalmente al territorio – spiega l’imprenditore Roberto Maggialetti – questa grande struttura a ridosso del mare, dalla grande metratura, dove trovare tanti servizi e divertimento per tutta la famiglia. Facciamo questo dopo vent’anni di chiusura di quest’area e con tanta voglia di fare bene. Siamo certi incontreremo anche il supporto del pubblico".

Artisticamente, le attività avranno inizio alle 18.30 e saranno varie attività. Ogni giorno, con orari differenti, ci sarà l’animazione dedicata ai più piccoli a cura di di Dj Frog. Venerdì dalle 20 alle 20.45 sarà proposta l’esibizione dell’artista di strada Simone Tuosto in arte Monè Monè, a seguire ci saranno I Pipers con il loro live e dalle 23 fino alla chiusura si terrà l’Hula Hoop party con le selezioni musicali del dj Moskino. Sabato sarà proposto in tre momenti differenti lo spettacolo teatrale della compagnia Il carro dei comici, seguirà lo showcase della Shanty Creaw insieme a Zio Pino e in chiusura il djset di Mr Wario e Gaco dj. Domenica dopo la performance teatrale, che sarà riproposta sempre in tre orari differenti e l’animazione per i bambini, si esibiranno i Bambini di Vasco con il loro tributo a Vasco Rossi e successivamente saranno proposte le selezioni musicali di dj Dep e mr Dave e quelle di Enzino.

“Abbiamo pensato a un format che possa far divertire tutti, con tante attività. Intorno alla birra, cuore pulsante della tre giorni, che sarà proposta in varie tipologie di birrifici nazionali e internazionali, abbiamo costruito una programmazione adatta a tutti, dai più piccoli ai più grandi, con ampio spazio ai ragazzi”.

Lulapark – Via Saverio Nisio – Molfetta (Ba)

Infotel: 34757722727

Apertura:18.00