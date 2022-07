Birra g'nostra 2022 a Noci

?? Dopo 3 anni finalmente riproponiamo il festival Birra G'Nostra. Tanta attesa, tanti preparativi rinviati, mail rimaste in "bozze" e tanti "speriamo l'anno prossimo".

Questo finalmente è l'anno del ritorno del nostro festival dei micro-birrifici pugliesi e non, della cultura brassicola che tanto amiamo. ??



Amici birrifici, entusiasmanti gruppi musicali, gustosissimi punti food e attività che vi sveleremo pian piano: tutto questo nel centro storico di Noci.

Via Campanile, Largo Sant’Agostino, Largo Torre e Largo Sottotenente Rotolo saranno le location che ospiteranno quest'anno Birra G'Nostra, insieme ai nostri sorrisi e alla nostra voglia di spillarvi birre e farvi mangiare e divertire con noi ??



? Tutti in attesa dei giorni 22-23-24 luglio 2022!

Non vediamo l'ora di rivedervi tutti col bicchiere pieno in mano nei vicoli nocesi tra cin cin, balli e un po’ di spensieratezza che tanto c’è mancata! ??





?????????:

“Birra G’Nostra” II Edizione



? ???????' ?? ?????? ???? ?

• H 20:00: Inaugurazione Festival

• H 20:30: tra Largo Rotolo e Largo Torre, presentazione del Libro di Angelo Ruggero “Fare la birra in casa” a cura della libreria Fatti di carta

• H 21:30: Palazzo Pace, “FolkaSud” (Folk, rock, ska/reggae e country) in concerto.

• H 22:00: tra Largo Rotolo e Largo Torre, “Moustache Prawn” (indie rock) in concerto .

• H 01:00: Chiusura Stand





? ?????? ?? ?????? ???? ?

• H 18:00: Apertura Stand

• H 19:30: tra Largo Rotolo e Largo Torre, workshop “Dal chicco al sorso – come prodursi una birra in casa” a cura di Angelo Ruggero, mastro birraio di Lieviteria e fondatore del blog “BereBirra”

• H 21:30: Palazzo Pace, “Per un pugno di Funk” (Funk&Groove) in concerto.

• H 22:00: tra Largo Rotolo e Largo Torre, “Rosy la Mouche” (rock) in concerto.

• H 01:00: Chiusura Stand





? ???????? ?? ?????? ???? ?

• H 11:00: Apertura Stand

• H 11:30: Largo Rotolo, focus etnobotanico “Il Gruit e le erbe spontanee usate per la birra del

passato” a cura del collettivo di ricerca OrtoFertile di Noci.

• H 12:30: Largo Rotolo, “Acquasumarte” (pop cantautore) in concerto.

• H 21:30 Palazzo Pace, “Mantra Rav” (etnica) in concerto.

• H 22::00 tra Largo Rotolo e Largo Torre, “Mundial” (southern sounds) in concerto.

• H 24:00 Chiusura Festival





Inoltre in Via Torre nelle tre sere del Festival sarà allestito un percorso espositivo-didattico dove troverete i punti espositivi delle attività artigianali:



• “Venatura”, lavorazione del legno e bonsai di Angelo Saponari ??



• Libreria “Fatti di carta” della libraia Annalisa Colucci con testi sul tema brassicolo ??



• Collettivo di ricerca “OrtoFertile” con un piccolo banco espositivo sulla biodiversità e l’etnobotanica locale ??



• Azienda agricola biologica “Infestante” di Noci con i suoi prodotti della terra trasformati ??



Ci vediamo nel centro storico!



#BirraGNostra #Noci