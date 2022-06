Birra g'nostra 2022 a Noci

Dopo 3 anni ritorna il festival Birra G'Nostra. Tanta attesa, tanti preparativi rinviati, mail rimaste in "bozze" e tanti "speriamo l'anno prossimo".Questo finalmente è l'anno del ritorno del festival dei micro-birrifici pugliesi e non, della cultura brassicola che tanto amiamo. 9 amici birrifici, 7 entusiasmanti gruppi musicali, 4 gustosissimi punti food e attività: tutto questo nel centro storico di Noci.

Via Campanile, Largo Sant’Agostino, Largo Torre, Largo Sottotenente Rotolo saranno le location che ospiteranno quest'anno Birra G'Nostra, insieme ai sorrisi e alla voglia di spillare birre e cibo e divertimento.



Tutti in attesa dei giorni 22-23-24 luglio 2022! Non vediamo l'ora di rivedervi tutti col bicchiere pieno in mano nei vicoli nocesi tra cin cin, balli e un po’ di spensieratezza che tanto c’è mancata!