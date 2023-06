Birra G'Nostra 2023, buon cibo, musica e naturalmente tante varietà di birra

Terza edizione di Birra G'Nostra: il festival dei micro-birrifici della cultura brassicola!



Tre giorni da trascorrere insieme in allegria e serenità in compagnia di buon cibo, musica e naturalmente tante varietà di birra!



Vi sveleremo pian piano tutto il programma, nel frattempo non prendete impegni per il weekend del 7-8-9 luglio 2023!

Ci vediamo nel centro storico di Noci nei luoghi che vi mostreremo nei giorni prossimi.



Vi aspettiamo!