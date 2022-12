Birrereal. - selezioni musicali in sequenza in birreria

Il dramma di questi giorni è il "Cosa si fa a San Silvestro?"

''Noi anticipiamo ansie, dubbi, tentennamenti e ricerche dei Cenoni lastminute proponendovi un'alternativa per il giorno prima!!!

Per finire l'anno ancor più ubriachi (ma molto molto felici) il 30 Dicembre in Birreria daremo i natali ad un nuovo format musicale, un social network reale in cui i selfie sarete voi e dinanzi avrete solo bella musica, bella gente, belle birre!

Danzatrici e danzatori, mbriachelle e mbrianconi a voi...'' *BiRReReal*



A partire dalle ore 20:30 tre giovani "selezionatori di belle canzoni" si alterneranno ad una console installata ad hoc per deliziarci con ritmi riflessivi, divertenti, distruttivi!

Noi accompagneremo come al solito con una buona bevuta in stile natalizio (ma anche pasquale, l'importante è bere bene!) e forse forse improvviseremo qualche passo di danza!

Curiosi di cosa potremmo essere in grado di fare???



A prestoooo!