A Bitritto il primo BitComix Cosplay and Games per condividere gioco digitale e creatività

La voglia di incontrarsi, di socializzare e condividere la propria creatività passa da Bitritto, la cittadina alle porte di Bari che domenica 18 giugno ospiterà il primo BitComix Cosplay and Games.

L’evento, organizzato dall’Associazione Il Filo del Discorso si terrà nella grande piazza Aldo Moro e si svilupperà per tutta l’intera giornata domenicale dalle ore 9.00 alle ore 22.00

Questa prima edizione è stata pensata per promuovere l’incontro e la socializzazione di appassionati del settore in piena e continua espansione specie tra i giovani e giovanissimi. In un contesto storico gravemente segnato dalle conseguenze del Covid-19 e dall’uso diffuso e “privatistico” delle tecnologie digitali, questo appuntamento mira a condividere la creatività e l’immaginazione e farle diventare fatti sociali.

La manifestazione prevede, tra l’altro, una gara di Cosplay su palco (gioco in costume che rappresenta un personaggio riconoscibile) con una giuria altamente qualificata, mentre la serata verrà animata dalla band “Gli amici di Carletto”.



Per appassionati ed espositori, il Regolamento e tutte le indicazioni per iscrizione, quota di partecipazione, prenotazione spazi e palco, sono disponibili sul sito web dell’Associazione: https://filodeldiscorsobitritto.altervista.org/index.php/eventi/19-bitcomix-la-prima-edizione-a-bitritto .