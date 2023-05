'Insitu', a Bitonto performance del coreografo svizzero Edouard Hue con allievi e insegnanti e attività collaterali

Domenica 28 maggio in programma la giornata di chiusura della nona edizione del Network Internazionale Danza Puglia con appuntamenti dedicati alla danza contemporanea nella città di Bitonto. Sul palco del Teatro Traetta di Bitonto INSITU chiuderà la rassegna L’arte dello spettatore organizzata all’interno del NetworkIDP e sostenuta da Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese, la produzione è realizzata in esclusiva dal coreografo e danzatore svizzero Edouard Hue con protagonisti allievi e insegnanti che hanno aderito al percorso annuale del NetworkIDP.

Una vera e propria giornata dedicata alla danza che programmerà attività per un pubblico di tutte le età negli spazi adiacenti al Teatro Traetta da mattina a sera. Dalle ore 10:00 alle ore 17:00 nel foyer del teatro saranno fruibili al pubblico, indossando degli appositi visori, una selezione dei film di danza VR a 360° presentati a ZED Festival: un affascinante percorso di scoperta in tre film che raccontano con sguardi, tecniche e strategie molto diverse tra loro come la danza puo? essere esplorata tramite la tecnologia immersiva del visore VR; e per lo spettatore un’occasione unica per vivere il lavoro di grandi coreografi come Philippe De?coufle?, Sharon Eyal e Fabien Prioville, da punti di vista inediti, dove di volta in volta, il tempo, lo spazio, l’intimita? e la prossimita? diventano dimensioni personali e soggettivi. L’attività è parte del progetto #AzionePrima sostenuto nell’ambito dell’intervento strategico per la promozione e formazione del pubblico “Va’ Dove Ti Porta Il Teatro” inserito nell’ambito delle “Azioni di Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale” realizzate a valere sulle risorse FSC Puglia 2014 – 2020 – Patto per la Puglia, Area di Intervento IV, della Regione Puglia coordinato dal Teatro Pubblico Pugliese.

Dalle ore 17:00 nello spazio antistante al Teatro Traetta (Largo Teatro Umberto I) saranno in scena due performance selezionate attraverso la call RiGenereAzioni rivolta ai giovani pugliesi under 35 nata con lo scopo di promuovere e sostenere la produzione di progetti coreografici di giovani autori pugliesi, le performance selezionate sono I Remember del Collettivo Innanduo con Sara Mitola e Giuseppe Sorressa e SpazIO- Trio con Marianna Diroma, Camilla Grandolfo e Rita Duarte De Oliveira Pires.

Dopo una pausa in cui si potrà degustare un aperitivo è in programma la restituzione al pubblico del laboratorio PRO|D|ES danza /Carta Bianca, dedicato a un gruppo di allievi del NetworkIDP e condotto da Angela Calia ed Enrico Coffetti: Quando spunta la luna…, libera composizione istantanea di gruppo.

Infine alle ore 19:00 il pubblico è invitato al Teatro Treatta per assistere a INSITU, coreografia firmata in esclusiva da Edouard Hue con allievi e insegnanti del NetworkIDP.

Edouard Hue è danzatore del Junior Ballet di Ginevra. Sperimenta, come interprete, gli estremi dei coreografi Hofesh Shechter, Damien Jalet, Oliver Dubois e sviluppa rapidamente uno “stile” particolare, un misto di virtuosismo padroneggiato e spontaneità maliziosa. Ha anche ricevuto lo Swiss Dance Prize 2019 come "Eccezionale ballerino".

Durante il suo percorso è sostenuto da Pro-Helvetia – Fondazione Svizzera per la Cultura, che organizza il tutoraggio con Olivier Dubois per Meet. Il suo assolo FORWARD fa parte del Dance & Dramaturgy Program avviato da Philippe Saire – Théâtre Sévelin 36 ed è artista in residenza presso L'Auditorium Seynod – Scène Régionale (dal 2016).

Da diversi anni, Edouard crea per altre compagnie, firmando “Requiem” di Yoann Bourgeois per il quale Edouard Hue ha creato la parte di Domine Jesu (Grenoble-Francia), “No Matter” alla Gauthier Dance Company (Stoccarda-Germania), “Titan for Ballet Basel” (Basilea-Svizzera) e “L'Oiseau de Feu” nel 2023 per l'Opéra du Grand Avignon. La compagnia, oltre alla sua ambizione coreografica, offre numerose sessioni di formazione e mediazione, pilastro della Beaver Dam Company che ha permesso di democratizzare l'approccio coreografico di Edouard Hue.

Nella giornata di sabato 27 maggio le attività si svolgeranno come di consueto all’interno della Casa delle Culture dell'Assessorato al Welfare del Comune di Bari per poi spostarsi interamente a Bitonto domenica 28 maggio.

È possibile per danzatori professionisti partecipare alla creazione di Edouard Hue previa candidatura da inviare alla mail asso.riesco@gmail.com.

Il programma di domenica 28 maggio

# AZIONEPRIMA

Ore 10:00 – 17:00

Foyer del Teatro Traetta | Largo Teatro Umberto I

GIARDINO ZED • SELEZIONE FILM VR a 360°

Selezione Film VR a 360° "Best of ZED Festival"; distribuito da Giardino ZED, un'azione del Progetto PRO|D|ES Danza - Promozione Digitale Estesa della Danza col sostegno del MiC e prodotto da Cro.me, COORPI e Compagnia della Quartal lavoro coreografico di Philippe De?coufle?, Sharon Eyal e Fabien Prioville esplorato tramite la tecnologia immersiva di visori VR.

INSITU

Start ore 17:00

Largo Teatro Umberto I

PERFORMANCE SELEZIONATE ATTRAVERSO LA CALL RIGENEREAZIONI

- I Remember del Collettivo Innanduo, con Sara Mitola e Giuseppe Sorressa

- SpazIO- Trio con Marianna Diroma, Camilla Grandolfo, Rita Duarte De Oliveira Pires

APERITIVO

RESTITUZIONE AL PUBBLICO DEL LABORATORIO PRO|D|ES DANZA /CARTA BIANCA

condotto da Angela Calia ed Enrico Coffetti

con un gruppo selezionato di allievi del Network Internazionale Danza Puglia

Quando spunta la luna….

libera composizione istantanea di gruppo

Ore 19:00

Teatro Traetta

INSITU – Spettacolo

Coreografa Edouard Hue

con allievi e insegnanti del Network Internazionale Danza Puglia

Produzione site-specific creata in esclusiva per il NetworkIDP

BOTTEGHINO

Per accedere alle attività è possibile acquistare un biglietto unico disponibile nel Foyer del Teatro Traetta dalla ore 10:00 del 28 maggio, per info e prenotazioni +39 351 674 9330, asso.riesco@gmail.com.