Sabato 12 ore 10.30 appuntamento con l’itinerario “Bitonto: tra Chiese e Forni antichi": ''In questo tour vi accompagneremo alla scoperta dei meravigliosi affreschi, di forni duecenteschi e di chiese molto antiche. Concluderemo il tour degustando un ottimo trancio della famosa focaccia bitontina Non mancate!''.

Costo: 15 euro

Cattedrale di Bitonto

Chiesa di San Leucio Vecchio

Punto d’incontro: Porta Baresana/ via sedile

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 Mostra meno