Bitritto: ''tra arte e natura''

Nell'ambito delle manifestazioni estive patrocinate e finanziate dal comune di Bitritto, l'associazione PugliArte promuove tre giorni di visite guidate alla scoperta del meraviglioso borgo medievale e della lama Fascinella.

Le attività, completamente gratuite, si realizzeranno nelle giornate del 14, 15 e 16 settembre seguendo questo programma:

- 14/09 ore 18.00 visita guidata al Castello e ai suoi ipogei. Punto d'incontro sala Castello c/0 piazza Aldo Moro

- 15/09 ore 18.00 visita guidata al Castello e ai suoi ipogei.Punto d'incontro sala Castello c/0 piazza Aldo Moro

- 16/09 ore 17.00 archeo trekking in lama Fascinella. Punto d'incontro parcheggio del ristorante Ranch

Si ricorda che in base alle linee guida regionali per il contrasto e la diffusione del COVID 19, il numero massimo di partecipanti, per evento, è di 25 persone.

Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e dovranno firmare una autocertificazione.

La prenotazione agli eventi è obbligatoria e deve avvenire tramite mail a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando un cognome, il numero di partecipanti e un recapito telefonico. Non verranno accettate prenotazioni fatte tramite altri mezzi (sms, messaggi segreteria o facebook)