Soul music a Palazzo Pesace con 'Black into light'

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 10 settembre 2021 alle ore 20.45 nella corte all’aperto di Palazzo Pesce l’atmosfera si fa soul con “Black into Light” insieme alla voce di Luciana Negroponte e al violoncello e piano di Mario Petrosillo.



Un concerto in Puglia dedicato alle donne soul del passato e del presente: Mahalia Jackson, Aretha Franklin, Etta James, Alicia Keys e Amy Winehouse hanno segnato con il loro talento e la loro personalità fuori da ogni schema il corso della musica degli ultimi cento anni. E rivivono nella interpretazione emozionante e travolgente di Luciana Negroponte, definita dalla critica una delle migliori cantanti gospel italiane, una carriera iniziata a soli 14 anni che la vede impegnata in tutta Italia in concerti e musical, e una specializzazione nelle tecniche vocali conseguita con i più grandi esperti del settore, accompagnata al violoncello e al piano da Mario Petrosillo, primo violoncello dell’Orchestra sinfonica della Provincia di Bari, collaborazioni con artisti del calibro di Uto Ughi, Ennio Morricone, Lucio Dalla, apparso su reti Rai e Mediaset e una ventennale esperienza come arrangiatore e docente di violoncello e canto.



Una serata intensa per ricordare le anime luminose di alcune delle protagoniste indiscusse della musica black.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...