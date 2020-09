Black party cena al buio

Un party elegante vi aspetta nella location a 5 stelle.

DIMORA MAZZARO', suggestiva cena al buio: ''Celebreremo le più belle voci nere della storia della musica da Aretha Franklin alla Whitney Houston senza escludere le più grandi voci della musica dance anni '70 quali Gloria Gaynor, Donna Summer etc. Etc., interpretate da Amelia Milella, Paola Pennacchia, Maria Lonero ed Elena Candelora, nel silenzio della Tenuta solo candele e musica da brivido a bordo piscina, un atmofsera magica vi aspetta con degustazione cibi del territorio a seguire djset Nino Chiarulli e Speaker Piter Green''.

- Cena completa servita: Antipasti, primo piatto, secondo, frutta, 1 bevanda, acqua € 25.

- Apericena posti assegnati in fantastici tatami: Piatto aperitivo, 1 Bevanda € 15

- Ingresso e Drink posti liberi: € 10

DRESS CODE: elegante con prevalenza nero.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 348.8791734 Dimora Mazzarò: Str. Statale Turi-putignano (BA)

NON SI BALLA MA CI SARA' DA DIVERTIRSI.

Tutto in estrema sicurezza a norme Covid.

CASO MALTEMPO L’EVENTO SI SVOLGERÀ ALL’INTERNO DELLA TENUTA.